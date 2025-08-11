Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Aug 2025 9:52 AM IST
    date_range 11 Aug 2025 9:52 AM IST

    കുടുംബ ഭദ്രതക്കും നേതൃപദവിക്കും പ്രാധാന്യം; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​നി​താ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ ദേ​ശീ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി

    കുടുംബ ഭദ്രതക്കും നേതൃപദവിക്കും പ്രാധാന്യം; ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​നി​താ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ ദേ​ശീ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര പു​രോ​ഗ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ വി​മ​ൻ (എ​സ്.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു) 2025-2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ദേ​ശീ​യ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി. ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ പ​ത്നി​യും കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ സ​ബീ​ഖ ബി​ൻ​ത് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ടും​ബ ഭ​ദ്ര​ത, തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം എ​ന്നീ നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​യ​ങ്ങ​ൾ, ലിം​ഗ​ഭേ​ദ​പ​ര​മാ​യ ബ​ജ​റ്റ്, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം, പ​രി​ശീ​ല​നം, മേ​ൽ​നോ​ട്ടം, വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള അ​ഞ്ച് പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കു​ടും​ബ ഭ​ദ്ര​ത​ക്കാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്ത്രീ​ക​ളെ രാ​ഷ്ട്ര​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കു​ക, ദേ​ശീ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ ഘ​ട​ന​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, കൂ​ടാ​തെ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് കു​ടും​ബ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, കു​ടും​ബ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സം​ര​ക്ഷ​ണ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി കൗ​ൺ​സി​ലി​ങ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കും.

    തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് എ​ന്ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നേ​തൃ​പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് എ​സ്.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലിം​ഗ​സ​മ​ത്വം ഒ​രു വി​ക​സ​ന ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. പൊ​തു ഓ​ഹ​രി ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ, നീ​തി​ന്യാ​യ-​ന​യ​ത​ന്ത്ര രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ശൈ​ഖ സ​ബീ​ഖ ബി​ൻ​ത് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ അ​വാ​ർ​ഡ്. തൊ​ഴി​ൽ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​വ​ർ​ക്ക് ഉ​ന്ന​ത പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ എ​ത്താ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കാ​നും ഈ ​അ​വാ​ർ​ഡ് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു.

