Madhyamam
    Bahrain
    date_range 3 Nov 2025 11:19 AM IST
    date_range 3 Nov 2025 12:01 PM IST

    ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ സി.​പി.​ആ​ർ കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ട​വും ത​ട്ടി​പ്പും

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ക്ക് മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ
    ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ സി.​പി.​ആ​ർ കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ട​വും ത​ട്ടി​പ്പും
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ സി.​പി.​ആ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ട​വും ത​ട്ടി​പ്പും ന​ട​ത്തി​യ 43കാ​ര​നാ​യ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ക്ക് ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. ശി​ക്ഷാ​കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ശേ​ഷം ഇ​യാ​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. സ​നാ​ബി​സി​ലെ ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ഡെ​ലി​വ​റി ബോ​യ് ആ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ​താ​യി​രു​ന്നു സി.​പി.​ആ​ർ. കാ​ർ​ഡ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​യാ​ൾ ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലൂ​ടെ​യും മ​റ്റും ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ക​ള​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ​യാ​ൾ ഇ​ത് തി​രി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്തി​ല്ല.

    ഈ ​സി.​പി.​ആ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​തി കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള ചി​ല സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ വാ​ട​ക​ക്കെ‌​ടു​ത്തു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത് തി​രി​ച്ചു ന​ൽ​കാ​തെ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തി​നി​ടെ കാ​ർ​ഡ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് അ​യാ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യൊ​രു കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ത​ന്റെ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ഒ​രാ​ൾ തി​രി​ച്ചു​ത​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ സി.​പി.​ആ​ർ. കാ​ർ​ഡി​ന്റെ ചി​ത്രം സ​ഹി​തം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ ഇ​ട്ട പോ​സ്റ്റ് പ്ര​ച​രി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തു ക​ണ്ട് കാ​ർ​ഡ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​യാ​ൾ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    robberyBahrainnew CPR card
