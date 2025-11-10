Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 1:08 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 1:08 PM IST

    ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ഫോ​റീ​നേ​ഴ്‌​സ് ആ​ക്റ്റ് പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ഫോ​റീ​നേ​ഴ്‌​സ് ആ​ക്റ്റ് പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം ര​ചി​ച്ച ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ഫോ​റീ​നേ​ഴ്‌​സ് ആ​ക്റ്റ് പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം ന​വം​ബ​ർ 11ന് ​ന​ട​ക്കും. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബു​ക്ക് ഫെ​യ​റി​ലാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം. അ​ക്കാ​ഫ് സ്റ്റാ​ളി​ൽ യു.​എ.​ഇ സ​മ​യം വൈ​കീ​ട്ട് 8.30നാ​ണ് ച​ട​ങ്ങ്. അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പോ​ൾ ടി ​ജോ​സ​ഫ് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ദു​ബൈ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ടി.​എ​ൻ. കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും.

    പി.​എ​ൽ.​സി ഷാ​ർ​ജ-​അ​ജ്‌​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ ഹാ​ജി​റ​ബി വ​ലി​യ​ക​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. അ​ക്കാ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ൻ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, അ​ക്കാ​ഫ് ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജേ​ഷ് പി​ള്ളൈ, പി.​എ​ൽ.​സി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഹാ​ഷിം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, പി.​എ​ൽ.​സി ഷാ​ർ​ജ-​അ​ജ്‌​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൽ നി​ഷാ​ജ് ഷാ​ഹു​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​ർ​പ്പി​ക്കും. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന് മു​ഖ​വു​ര എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​റ്റോ​ർ​ണി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ർ. വെ​ങ്ക​ട്ട​ര​മ​ണി​യാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നി​യ​മ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി സു​ര​ക്ഷി​ത കു​ടി​യേ​റ്റം എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ടോ​ളം ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ച​യി​താ​വാ​ണ് അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം. പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​പോ​ലെ​യു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​പ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ വ​ക്താ​വ് സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്‌ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:immigrationBahrain NewsSharjahBooks publish
    News Summary - Immigration Foreigners Act book published in Sharjah
    Similar News
    Next Story
    X