Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 11:29 AM IST

    സൽമാബാദിൽ അനധികൃത ചികിത്സ: ഏഷ്യൻ പൗരൻ അറസ്റ്റിൽ

    സൽമാബാദിൽ അനധികൃത ചികിത്സ: ഏഷ്യൻ പൗരൻ അറസ്റ്റിൽ
    മ​നാ​മ: ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ സ​ൽ​മാ​ബാ​ദി​ലെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ചി​കി​ത്സാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന 49 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ ഒ​രു ഏ​ഷ്യ​ൻ പൗ​ര​നെ ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സി.​ഐ.​ഡി ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. അ​ന​ധി​കൃ​ത വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യെ​യും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും 999 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ച് അ​റി​യി​ക്കാം. വി​വ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

