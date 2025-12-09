Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 9:34 AM IST

    അ​ന​ധി​കൃ​ത താ​മ​സം; 57 പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ

    അ​ന​ധി​കൃ​ത താ​മ​സം; 57 പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി തു​ട​ർ​ന്ന 57 പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ.). കൂ​ടാ​തെ 2025 ന​വം​ബ​ർ 30 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റു​വ​രെ​യു​ള്ള ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 1352 പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ന​ട​ത്തി.

    ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി 25 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തെ പി​ടി​യി​ലാ​യ 57 പേ​രെ​യാ​ണ് നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്. തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി നി​യ​മം, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ താ​മ​സ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളി​ൽ എ​ൻ.​പി.​ആ​ർ.​എ, പൊ​ലീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്, ക്രൈം ​ഡി​റ്റ​ക്ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം പു​റ​മെ, വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ-​കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി, സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത​യെ​യും മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി​യെ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക​യോ, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഹാ​നി​ക​ര​മാ​വു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. അ​ന​ധി​കൃ​ത തൊ​ഴി​ൽ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    TAGS:LMRAillegal stayMigrant workersBahrain News
    News Summary - Illegal stay; LMRA deports 57 migrant workers
