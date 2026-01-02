Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    2 Jan 2026 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:40 AM IST

    ഹൂ​റ​ത്ത് ആ​ലി​യി​ലെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ഫ്ലാ​റ്റ് വാ​ട​ക

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എം.​പി​മാ​ർ
    ഹൂ​റ​ത്ത് ആ​ലി​യി​ലെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ഫ്ലാ​റ്റ് വാ​ട​ക
    മ​നാ​മ: ഹൂ​റ​ത്ത് ആ​ലി ബ്ലോ​ക്ക് 714ലെ ​റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ൾ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി വാ​ട​ക​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യും സു​ര​ക്ഷ​യും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​രാ​തി. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് എം.​പി​മാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക്കാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ട​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എം.​പി ഹ​സ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഒ​രു ഫ്ലാ​റ്റി​നെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി തി​രി​ച്ച് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി സ​ബ്-​ലെ​റ്റി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പ​രി​ധി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ശ​ല്യ​മാ​കു​ന്നു. ഇ​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്.

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ബി​സി​ന​സ്, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്ത​ൽ, പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ട​ക​ക്ക് ന​ൽ​ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ് ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ കു​റ​വാ​യ​താ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് എം.​പി ഹ​സ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. മ​ൾ​ട്ടി-​ഏ​ജ​ൻ​സി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും ഭാ​വി​യി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

