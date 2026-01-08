Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 10:21 AM IST

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കാ​റോ​ട്ട മ​ത്സ​രം; ര​ണ്ട് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ത​ട​വും ക​ന​ത്ത പി​ഴ​യും

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ കാ​റോ​ട്ട മ​ത്സ​രം; ര​ണ്ട് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ത​ട​വും ക​ന​ത്ത പി​ഴ​യും
    മ​നാ​മ: സ​ല്ലാ​ഖി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബേ ​റോ​ഡി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി കാ​റോ​ട്ട മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ട് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മൈ​ന​ർ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ത​ട​വും പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​ക്ക് ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ ത​ട​വും ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​ക്ക് ആ​റു മാ​സ​ത്തെ ത​ട​വു​മാ​ണ് ശി​ക്ഷ. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും 1,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ വീ​തം പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി.

    അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ റേ​സി​ങ് ന​ട​ത്തു​ക, അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച് ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യു​യ​ർ​ത്തു​ക, അ​മി​ത​വേ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​ഞ്ഞ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ര​ണ്ടു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക് ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​മ​നു​സ​രി​ച്ച് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ ഇ​രു​വ​രും കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ സ​ഹി​തം കേ​സ് കോ​ട​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Illegal car racing; Two drivers jailed and fined heavily
