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    ഐ.എൽ.എ 70-ാം വാർഷികാഘോഷം; ‘പ്ലാറ്റിനം ദാന്ധിയ ബീറ്റ്സ് 2026' ഇന്ന് ക്രൗൺപ്ലാസയിൽ

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    ഐ.എൽ.എ 70-ാം വാർഷികാഘോഷം; ‘പ്ലാറ്റിനം ദാന്ധിയ ബീറ്റ്സ് 2026 ഇന്ന് ക്രൗൺപ്ലാസയിൽ
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    മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ പ്രമുഖ ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹിക സംഘടനയായ ഇന്ത്യൻ ലേഡീസ് അസോസിയേഷൻ ( ഐ.എൽ.എ) തങ്ങളുടെ 70-ാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി 'ഐ.എൽ.എ പ്ലാറ്റിനം ദാന്ധിയ ബീറ്റ്സ് 2026' സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി 8 മുതൽ ക്രൗൺ പ്ലാസ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറുന്നത്.

    ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരവും സംഗീതവും പാരമ്പര്യവും വിളിച്ചോതുന്ന ബഹ്റൈനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നായ ദാന്ധിയ നൈറ്റിൽ പരമ്പരാഗത ഗർബ, ദാന്ധിയ നൃത്തങ്ങളും വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും. 1956-ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഐ.എൽ.എ, കഴിഞ്ഞ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി കുട്ടികൾ, സ്ത്രീകൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർ എന്നിവർക്കായി നിരവധി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു.

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    News Summary - ILA 70th Anniversary Celebration
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