    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 3:46 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 3:46 PM IST

    ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ മ​ദ്ര​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു

    ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ മ​ദ്ര​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: ഒ​രു ദ​ശ​ക​ത്തി​ലേ​റെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി പ​രി​ച​യ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന അ​ൽ ഇ​ഹ്സാ​ൻ മ​ദ്ര​സ അ​തി​ന്റെ 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ​സാ ടൗ​ണി​ൽ ഏ​റെ കാ​ല​മാ​യി വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ഠ​ന നി​ല​വാ​ര​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന മ​ദ്ര​സ്സ റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം സി​ല​ബ​സി​ൽ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ആ​ധി​കാ​രി​ക​മാ​യ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ല​ളി​ത​മാ​യ പാ​ഠ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​റ​ബി ഭാ​ഷ പ​ഠ​നം, ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​ര​യ​ണം, മ​ന​പ്പാ​ഠം, വി​ശ്വാ​സ ക​ർ​മ്മ​ശാ​സ്ത്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​ഭാ​വ​മ​ര്യാ​ദ​ക​ളും പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് ശൈ​ലി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഖാ​ഇ​ദ നൂ​റാ​നി​യ്യ പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:Gulf NewsmadrasaBahrain NewsLatest News
    News Summary - Ihsan Madrasa begins operations
