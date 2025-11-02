Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ ‘എം​പ​വ​ർ’...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 1:38 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 1:38 PM IST

    ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ ‘എം​പ​വ​ർ’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ ‘എം​പ​വ​ർ’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ഹ്സാ​ൻ പാ​ര​ന്റ്സ് ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗാ​മി​ൽ​നി​ന്ന്


    മ​നാ​മ: വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന കു​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് ധാ​ർ​മി​ക​വും ഭൗ​തി​ക​വു​മാ​യ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് നി​ദാ​ന​മാ​കും വി​ധം ആ​ശ​യ​സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​യ സം​സാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി അ​ൽ-​ഇ​ഹ്സാ​ൻ പാ​ര​ന്റ്സ് ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗാം ‘ഇ​ഹ്സാ​ൻ എം​പ​വ​ർ’. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും തു​റ​ന്നു പ​റ​യാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി​യാ​ൽ അ​വ​രു​ടെ ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും പ​ക​ര​മാ​യ​വ​ർ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ സം​സാ​ര​ത്തി​ൽ സാ​ദി​ഖ്‌ ബി​ൻ യ​ഹ്‌​യ ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    മ​ക്ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക, മാ​ന​സി​ക വ​ള​ർ​ച്ച പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് വേ​ണം ഇ​ട​പെ​ടേ​ണ്ട​ത് എ​ന്നും വി​വേ​ക​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം അ​വ​രു​ടെ വൈ​കാ​രി​ക ത​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വ​രെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നു​മു​ള്ള തി​രി​ച്ച​റി​വി​ലൂ​ടെ ആ​യി​രി​ക്ക​ണം ഓ​രോ ര​ക്ഷി​താ​വും മ​ക്ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത് എ​ന്നും ‘പാ​ര​ന്റി​ങ്; എ ​മ്യൂ​ച​ൽ ജേ​ർ​ണി ഓ​ഫ് ഗ്രോ​ത്ത്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ ബ​ഹു. സ​ജ്ജാ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ്‌ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഭൗ​തി​ക പ​ഠ​ന​ത്തെ​ക്കാ​ൾ ശ്രേ​ഷ്ഠ​വും വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ഏ​റെ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​മാ​ണ് മ​ദ്റ​സ പ​ഠ​ന​മെ​ന്നും ധാ​ർ​മി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​കു​ന്ന മ​ദ്റ​സ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് അ​തി​ന്റേ​താ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​ഹി​ക​മി ‘എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ; വി​ർ​ച്യൂ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മോ​റ​ൽ​സ്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ ഉ​ദ്ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ൽ​ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി.സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഷ​മീ​ർ ബി​ൻ ബാ​വ സ്വാ​ഗ​ത​വും നൂ​ഹ് ന​ഫ്സീ​ർ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​വും വ​സീം അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ​ഹി​ക​മി ആ​ശം​സ ഭാ​ഷ​ണ​വും കോ​യ ബേ​പ്പൂ​ർ ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ നെ​ല്ല​ങ്ക​ര, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ബീ​ർ ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സ്സം, അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് സി.​എം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newsgulf news madhyamam
    News Summary - Ihsan ‘Empower’ gets attention
    Similar News
    Next Story
    X