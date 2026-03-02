Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസൗഹൃദത്തിന്റെ മധുരം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 March 2026 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 11:55 AM IST

    സൗഹൃദത്തിന്റെ മധുരം പകർന്ന് ഇഫ്താർ സംഗമം

    text_fields
    bookmark_border
    സൗഹൃദത്തിന്റെ മധുരം പകർന്ന് ഇഫ്താർ സംഗമം
    cancel
    camera_alt

    ബഹ്റൈനിലെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ സംഗമം

    ​മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ സംഗമം സൽമാനിയ വാട്ടർ ഗാർഡനിൽ വെച്ച് നടന്നു. പ്രകൃതിരമണീയമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്ന ഈ ഒത്തുചേരൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് വേറിട്ടൊരു അനുഭവമായി മാറി. മുപ്പതോളം പേർ പങ്കെടുത്ത ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ വലിയ ഒത്തുചേരൽ ഏറെ ഭംഗിയായാണ് നടന്നത്. ​കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗമായ റാഫി തൃശൂരിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്ന ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ റഹിം, ഷെറീന ഖാലിദ് എന്നിവർ കോർഡിനേറ്റർമാരായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു.

    എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും സജീവ സാന്നിധ്യം പരിപാടിയെ കൂടുതൽ ആവേശഭരിതമാക്കി. ​കൂട്ടായ്മയിലെ വനിതാ അംഗങ്ങൾ സ്വന്തം ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭവങ്ങൾ ഇഫ്താർ സദ്യയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി. റമദാനിലെ വ്രതശുദ്ധിയിൽ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും പങ്കുവെക്കാൻ സാധിച്ച ഈ ഒത്തുചേരൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണെന്ന് പങ്കെടുത്തവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Iftar gathering with the sweetness of friendship
    Similar News
    Next Story
    X