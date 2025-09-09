Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 9:49 AM IST

    ബാ​ങ്ക് കാ​ർ​ഡ് മോ​ഷ​ണം പോ​യാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ബാ​ങ്കി​നെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​ം

    പ​റ​യാ​ൻ വൈ​കും​തോ​റും ഗു​രു​ത​ര പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    ബാ​ങ്ക് കാ​ർ​ഡ് മോ​ഷ​ണം പോ​യാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ബാ​ങ്കി​നെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​ം
    മ​നാ​മ: ബാ​ങ്ക് കാ​ർ​ഡ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യോ മോ​ഷ​ണം പോ​കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ബാ​ങ്കി​നെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം. കാ​ണാ​താ​യ ബാ​ങ്ക് കാ​ർ​ഡു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബാ​ങ്കു​ക​ളെ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന വീ​ഴ്ച ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഒ​രാ​ൾ കാ​ർ വാ​ങ്ങാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്നി​റി​യി​പ്പ് ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. മോ​ഷ്ടി​ച്ച കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പു​തി​യ കാ​ർ വാ​ങ്ങാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​റ​ബ് പൗ​ര​നാ​യ ഒ​രു വ്യ​ക്തി പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക, വി​ദേ​ശ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ മോ​ഷ്ടി​ച്ച കാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​തി ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി തു​ക അ​ട​ച്ച​തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ, കാ​ർ​ഡ് ഉ​ട​മ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കും പേ​മെ​ന്‍റ് ആ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പേ​മെ​ന്റ് ക​മ്പ​നി വാ​ഹ​നം കൈ​മാ​റു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കു​ക​യും സു​ര​ക്ഷ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    കാ​ർ​ഡ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യോ മോ​ഷ​ണം പോ​കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ബാ​ങ്കി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തു​മൂ​ലം കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ത​ട​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ബാ​ങ്കി​ങ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​സ്റ്റ​മ​ർ കെ​യ​ർ ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ച് കാ​ർ​ഡ് ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പു​തി​യ കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം, ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കാ​ർ​ഡു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ ബി​ല്ലു​ക​ളും അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ​ത്ത​രം ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പേ​മെ​ന്റ് രീ​തി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

