    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 12:26 PM IST

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ത​ണ​ലേ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 'ത​ണ​ൽ' വേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ൽ

    എം.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി

    ജീ​വി​ത പ്രാ​ര​ബ്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ്വ​ന്തം നാ​ടും വീ​ടും കു​ടും​ബ​വും വി​ട്ട് ക​ട​ൽ​ക​ട​ന്ന​വ​രാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ​യും ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ​ലി​യ ഭാ​ണ്ഡ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ വ​ഴി​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​കും. അ​തി​ൽ വീ​ണു​പോ​കു​ന്ന​വ​രും വാ​ഴു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട് ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ല​ട​ക്കം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും ക​ഴി​യാ​തെ ഒ​രു നേ​ര​ത്തെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് വ​ക​യി​ല്ലാ​തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ‍യ​വ​ർ ആ ​കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ച്ച​ട​ക്കം, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന മ​ത​ദ്രു​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചെ​ല്ലാം ഗ​ൾ​ഫ്മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഐ​ഡി​യ​ൽ പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്ര​സ്റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും പീ​പ്ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ എം.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി.

    ദു​രി​ത​ത്തി​ല​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്ക​ണം

    മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മൗ​ലി​ക​മാ​യ ഇ​ത്ത​ര​ത്ത​ലു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങ​ണം. പൊ​തു​വെ നാ​ട്ടി​ലെ ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റു​മാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​ധി​ക​മാ​യും ഇ​ട​പെ​ടു​ക. എ​ന്നാ​ൽ അ​ങ്ങ​നെ മ​ത്രം ചെ​യ്താ​ൽ മ​തി​യാ​കി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ ഹ​നി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത​ര​ത്തി​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന അ​നേ​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന​റി​യു​ന്ന​ത് സ​ങ്ക​ട​ക​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഒ​രു നേ​ര​ത്തെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും വാ​ട​ക ന​ൽ​കാ​നും ചി​കി​ത്സ​ക്കും പ​ണ​മി​ല്ലാ​തെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും ന​മ്മ​ൾ​ത​ന്നെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്ക​ണം. നാ​ട്ടി​ൽ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ല​യി​ട​ത്തു​നി​ന്നാ​യി വ​രും, എ​ന്നാ​ൽ ഇ​വി​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്താ​ൻ ന​മ്മ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക. കേ​വ​ലം അ​വ​രു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ ശ്ര​മി​ക്ക​ണം. മു​ൻ​ധാ​ര​ണ​ക​ളോ ആ​ലോ​ച​ന​ക​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് പ​ല​രും കു​ടും​ബ​ത്തെ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു വ​രു​ന്ന​ത്. കു​ടും​ബ​ത്തെ കൂ​ടെ​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന​ത് ന​ല്ല കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​കം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കു​ന്നി​ല്ല​ങ്കി​ലാ​ണ് പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ക. അ​ത്ത​ര​ക്കാ​രാ​ണ് ക​ര​ക​യ​റാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പി​ന്നീ​ട് ചെ​ന്നെ​ത്തു​ക. ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തും കൂ​ടി ഈ ​സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ചെ​യ്യ​ണം.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പു​ന​ര​ധി​വാ​സം

    പ്ര​വാ​സ​ലോ​കം എ​ന്ന​ത് പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഇ​ട​മ​ല്ല. പ​ല ത​ര​ത്തി​ലു​മു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​പാ​ട് മാ​റി. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഒ​രു​പാ​ട് വി​ജ​യം നേ​ടി​യാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല നാ​ട​ണ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൂ​ടി പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും മ​റ്റ് സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ചി​ല സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​യി​ട​ത്തും ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന​തും ഒ​രു വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്. അ​തി​ൽ പീ​പ്ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പോ​ലു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വീ​ട് ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ലോ​ചി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ‍യി തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ​ത്.

    പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കു​ടും​ബ​വും കൂ​ടെ പീ​പ്ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നും ഒ​ന്നി​ച്ചാ​ണ് വീ​ട് പ​ണി​തു​ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ഞാ​ൻ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​തും ഒ​രു അ​വ​ശ്യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ പീ​പ്ൾ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​ൽ ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള കു​റ​ച്ച​ധി​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​ല സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ അ​വി​ടെ സ​ജ്ജ​മാ​കും. ഇ​ത് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​മാ​യാ​ൽ പോ​രാ, മ​റ്റു സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്കും മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്ക​ണം.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വേ​ണം

    കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ണം അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത്. അ​ധ്വാ​നി​ക്കു​ന്ന പ​ണം എ​ന്തി​നാ​ണ് ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യാ​ണ് ആ​ദ്യം വേ​ണ്ട​ത്. വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നാ​യും മ​റ്റ് ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നാ​യും പ​ണം മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു തു​ട​ങ്ങ​ണം. അ​തു​പോ​ലെ ന​മ്മു​ടെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന​നു​സ​രു​ച്ചു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​ക​ണം ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ല​രും ലോ​ണെ​ടു​ത്തും മ​റ്റും വ​ലി​യ മാ​ളി​ക​ക​ളൊ​ക്കെ പ​ണി​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കും. ഒ​ടു​വി​ൽ ക​ടം ക​യ​റി എ​ല്ലാം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണെ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ക. ന​ല്ല വ്യ​ക്ത​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ പ്ര​ശ്ന​മാ​ണി​ത്.

    വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​കു​ന്ന ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും വോ​ട്ടും കേ​വ​ലം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന​പ്പു​റ​ത്ത് നാ​ടി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ക​ണം.

    ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന​ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​യോ രാ​ജ്യ​ത്തെ​യോ ന​യ​പ​ര​മാ​യ വ​ലി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ക​യോ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു ബോ​ഡി അ​ല്ല. മ​റി​ച്ച്, ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. അ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യാ​ൻ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന​പ്പു​റ​ത്ത് വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് എ​ന്‍റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ വ​ശാ​ൽ ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വേ​ർ​തി​രി​വു​ക​ളും മ​റ്റു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച അ​ധി​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ന​ട​ക്കാ​തെ പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    വേ​വ​ലാ​തി​യു​ള്ള സാ​മു​ദാ​യി​ക ദ്രു​വീ​ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ

    ന​മ്മു​ടെ നാ​ട് മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ചെ​റി​യ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പോ​ലും സാ​മു​ദാ​യി​ക ദ്രു​വീ​ക​ര​ണം പോ​ലു​ള്ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​മു​ദാ​യി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ പോ​ലും ഒ​രു മ​ടി​യു​മി​ല്ലാ​തെ വ​ർ​ഗീ​യ​ത പ​റ​യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. വ​ള​രെ​യേ​റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും ഐ​ക്യ​ത്തി​ലും ജാ​തി മ​ത ഭേ​ദ​മെ​ന്യേ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ വി​ചാ​രി​ച്ചാ​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ദ്രു​വീ​ക​ര​ണ ചി​ന്താ​ഗ​തി​ക​ളെ ഒ​രു​വി​ധം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് ഞാ​ൻ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന സ​മു​ദാ‍യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രോ​ട് ഈ ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​പ്പി​ക്ക​ണം. നാ​ട്ടി​ലെ നി​ല​വി​ലെ അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ന​മ്മ​ൾ അ​സ്വ​സ്ഥ​രാ​ണെ​ന്നും പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ ഈ ​ഐ​ക്യം ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലും തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട​ണം.

    X