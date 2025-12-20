Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 11:40 AM IST

    സിം​ഗി​ൾ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളു​ടെ ഡി​പെ​ന്‍റ​ന്‍റ് വി​സ അ​പേ​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​യാ​ൽ

    സിം​ഗി​ൾ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളു​ടെ ഡി​പെ​ന്‍റ​ന്‍റ് വി​സ അ​പേ​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​യാ​ൽ
    ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നത് ഓരോ വിദേശ തൊഴിലാളിയും നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് പല വഞ്ചനകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾ അകപ്പെടുന്നത്. അടിസ്​ഥാനപരമായി തൊഴിലാളികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച പംക്തിയാണിത്. പ്രവാസികളുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും പംക്തിയിലൂടെ ലഭ്യമാകും. bahrain@gulfmadhyamam.net എന്ന വിലാസത്തിലോ 39203865 വാട്​സാപ്​ നമ്പറിലോ സംശയങ്ങൾ അയക്കാം. ഇ​വി​ടെ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​രു​ത്. വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ബ​ഹ്​​റൈ​നി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണം.

    ? സിം​ഗി​ൾ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളു​ടെ ഡി​പെ​ന്‍റ​ന്‍റ് വി​സ അ​പേ​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​യാ​ൽ

    ഞാ​ൻ ഹ​രി​കു​മാ​ർ, ഞാ​ൻ 2019ൽ ​നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി വി​വാ​ഹം വേ​ർ​പെ​ടു​ത്തി​യ​യാ​ൾ ആ​ണ്. എ​നി​ക്ക് ഒ​രു മ​ക​ൻ ഉ​ണ്ട്, അ​വ​ന്റെ ക​സ്റ്റോ​ഡി​യ​ൻ കോ​ർ​ട്ട് ഓ​ർ​ഡ​ർ എ​നി​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. 2018 വ​രെ എ​ന്റെ കു​ടും​ബം ഇ​വി​ടെ എ​ന്റെ ഡി​പെ​ന്‍റെ​ന്‍റ് വി​സ​യി​ൽ ഉ​ള്ള​ത് ആ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ന് ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും മ​ക​ന്റെ ഡി​പെ​ന്‍റെ​ന്‍റ് വി​സ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ അ​ത് റി​ജ​ക്ടാ​യി. അ​മ്മ​യു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ക്കാ​നാ​ണ് സൈ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​നി വി​സ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ എ​ന്താ​ണ് മാ​ർ​ഗം.

    എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​പോ​യി എ​ല്ലാ രേ​ഖ​ക​ളും കാ​ണി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്താ​ൽ മ​ക​ന് ഡി​പെ​ൻ​ഡെ​ന്‍റ് വി​സ ല​ഭി​ക്കും. ക​സ്റ്റോ​ഡി ഓ​ർ​ഡ​ർ താ​ങ്ക​ൾ​ക്കാ​ണെ​ന്നു​ള്ള കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​താ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് അ​പോ​സ്റ്റി​ൽ ചെ​യ്ത് അ​തി​ന്‍റെ ഒ​രു കോ​പ്പി​യും എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യി​ൽ ന​ൽ​ക​ണം. പൂ​ർ​ണ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​ക​ളും ന​ൽ​കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​കാം താ​ങ്ക​ളു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ ആ​ദ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്. എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു ഏ​ജ​ന്‍റി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​താ​ണ്.

    ? ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഡെം​മ്നി​റ്റി ല​ഭി​ക്കി​ല്ലേ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഡെം​മ്നി​റ്റി ല​ഭി​ക്കി​ല്ലേ? ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​യാ​ൾ ഇ​ൻ​ഡെം​മ്നി​റ്റി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ൻ അ​ല്ലെ? സ്പോ​ൺ​സ​ർ ത​രു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​വി​ടെ​യാ​ണ് പ​രാ​തി​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത്. ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് വി​സ എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ വി​സ ആ​ണോ? എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വി​സ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഡൊ​മ​സ്റ്റി​ക് വി​സ ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞു​കേ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്, എ​ന്താ​ണ് വ​സ്തു​ത

    ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഡെം​മ്നി​റ്റി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കും വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും വി​സ എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. വീ​ട്ടി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ൻ​ഡെം​മ്നി​റ്റി തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യാ​ണ് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. അ​ർ​ഹ​മാ​യ ഇ​ൻ​ഡെം​മ്നി​റ്റി ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ന​ൽ​കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ലേ​ബ​ർ കോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന മ​റ്റ് വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ ഇ​ൻ​ഡെം​മ്നി​റ്റി ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ച് മു​ത​ൽ എ​ല്ലാം മാ​സ​വും സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ അ​ട​ക്ക​ണം. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഇ​വി​ട​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ചി​ല വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. പ​ക്ഷേ വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ധി, ഇ​ൻ​ഡെം​മ്നി​റ്റി എ​ന്നി​വ ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. അ​തു​പോ​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

    News Summary - If the dependent visa application of the children of single parents is cancelled
