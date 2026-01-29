Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    29 Jan 2026 10:06 AM IST
    Updated On
    29 Jan 2026 10:06 AM IST

    ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം മെം​ബേ​ഴ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ്; ത​വ​നൂ​രി​നെ കൊ​മ്പു​കു​ത്തി​ച്ച് ‘കൊ​മ്പ​ൻ​സ് കാ​ല​ടി’ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം മെം​ബേ​ഴ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ്; ത​വ​നൂ​രി​നെ കൊ​മ്പു​കു​ത്തി​ച്ച് ‘കൊ​മ്പ​ൻ​സ് കാ​ല​ടി’ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം മെം​ബേ​ഴ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: സൗ​ഹൃ​ദ​വും മ​ത്സ​ര​വീ​ര്യ​വും കൈ​കോ​ർ​ത്ത ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം മെം​ബേ​ഴ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ 3 ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. അ​ബു ഖു​വ യൂ​ത്ത് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​മേ​കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്.

    ട​സ്കേ​ഴ്സ് ത​വ​നൂ​ർ, കൊ​മ്പ​ൻ​സ് കാ​ല​ടി, ഈ​ഗി​ൾ​സ് ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം, വൈ​പ്പേ​ഴ്സ് വ​ട്ടം​കു​ളം എ​ന്നീ നാ​ല് ശ​ക്ത​രാ​യ ടീ​മു​ക​ൾ കി​രീ​ട​ത്തി​നാ​യി പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ത​വ​നൂ​ർ ട​സ്കേ​ഴ്സി​നെ 50 റ​ൺ​സി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി കൊ​മ്പ​ൻ​സ് കാ​ല​ടി കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത കൊ​മ്പ​ൻ​സ് കാ​ല​ടി, നി​ശ്ചി​ത 6 ഓ​വ​റി​ൽ വി​ക്ക​റ്റൊ​ന്നും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ 105 റ​ൺ​സ് അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി.

    മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ത​വ​നൂ​ർ ട​സ്കേ​ഴ്സി​ന് 6 ഓ​വ​റി​ൽ 6 വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 55 റ​ൺ​സെ​ടു​ക്കാ​നേ സാ​ധി​ച്ചു​ള്ളൂ. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ ശ​ര​ത്, മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ താ​രം മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ​ർ എ​ന്ന പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് സ​ന്തോ​ഷം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ഹു​ൽ കാ​ല​ടി, ഇ​ട​പ്പാ​ള​യം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​നീ​ഷ്, സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ശ്രീ ​ഹാ​രി​സ്, സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ടീം ​ഉ​ട​മ​ക​ൾ, മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ, ക​ളി​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഏ​കോ​പി​ത​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​മാ​ണ് MCL സീ​സ​ൺ 3നെ ​വ​ർ​ണാ​ഭ​വും ആ​വേ​ശ​വും നി​റ​ഞ്ഞൊ​രു കാ​യി​കോ​ത്സ​വ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത്.

    News Summary - Idapalayam Members Cricket League; ‘Kombans Kaladi’ champions beat Tavanur
