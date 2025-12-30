Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 30 Dec 2025 10:27 AM IST
    date_range 30 Dec 2025 10:27 AM IST

    ഐ.​സി.​ഡബ്ല്യൂ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫാ​ബ​ർ-​കാ​സ്റ്റ​ൽ സ്പെ​ക്ട്ര ക​ല​ണ്ട​ർ 2026 പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ- ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​ച​ട​ങ്ങ്

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ- ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫേ​ബ​ർ-​കാ​സ്റ്റ​ൽ സ്പെ​ക്ട്ര ക​ല​ണ്ട​ർ 2026 പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ സ​മാ​പി​ച്ച വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ർ​ട്ട് കാ​ർ​ണി​വ​ലാ​യ ഫേ​ബ​ർ-​കാ​സ്റ്റ​ൽ സ്പെ​ക്ട്ര 2025ലെ ​ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച അ​ഞ്ച് വി​ജ​യി​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ വാ​ൾ ക​ല​ണ്ട​റി​ലും ഡെ​സ്ക് ക​ല​ണ്ട​റി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യു​വ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച അ​സാ​ധാ​ര​ണ ക​ഴി​വു​ക​ൾ ക​ല​ണ്ട​റു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട് .

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 17 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സ്പെ​ക്ട്ര​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​രും ടൈ​റ്റി​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​റു​മാ​യ ഫേ​ബ​ർ-​കാ​സ്റ്റ​ലി​ന്റെ ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് അ​ബ്ദു​ൾ ഷു​ക്കൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് ആ​ദ്യ പ​ക​ർ​പ്പ് കൈ​മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ട് ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. വി.​കെ. തോ​മ​സ് ഡെ​സ്ക് ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ഡ്രോ​യി​ങ്, പെ​യി​ന്റി​ങ് മെ​റ്റീ​രി​യ​ലു​ക​ൾ സ്ഥി​ര​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഫാ​ബെ​ർ കാ​സ്റ്റി​ൽ. ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് ശ്രീ​ധ​ര​ൻ വാ​ൾ ക​ല​ണ്ട​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു പ​ക​ർ​പ്പ് മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​ന്റെ റീ​ജ​ന​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഹെ​ഡ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹം​ദാ​ന് കൈ​മാ​റി.

    സ്പെ​ക്ട്ര ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഫേ​ബ​ർ കാ​സ്റ്റ​ൽ സ്പെ​ക്ട്ര 2025 പ​രി​പാ​ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രും സ​പ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രും വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ന​ട​ന്ന ഫേ​ബ​ർ-​കാ​സ്റ്റ​ൽ സ്പെ​ക്ട്ര ക​ലാ​മ​ത്സ​രം, യു​വാ​ക്ക​ളി​ലെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​ലാ മ​ത്സ​ര​മാ​ണി​ത്. ഇ​സ ടൗ​ണി​ലു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ 17-ാമ​ത് പ​തി​പ്പി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 3,000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​തേ ദി​വ​സം ത​ന്നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ അ​വ​രെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    X