Madhyamam
    Bahrain
    date_range 9 Dec 2025 8:55 AM IST
    date_range 9 Dec 2025 8:55 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    ഐ.​സി.​എ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    സ​ലീം മു​സ്‍ലി​യാ​ർ കീ​ഴ​ൽ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്) സ​ഈ​ദ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ

    ന​രി​ക്കാ​ട്ടെ​രി (ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ന​സ് ഖൈ​മ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം ഇ​രി​വേ​റ്റി (ട്ര​ഷ​റ​ർ)

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ എ​സ്.​വൈ.​എ​ഫി​ന്റെ പ്ര​വാ​സി പോ​ഷ​ക ഘ​ട​കം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക്‌ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി (ഐ.​സി.​എ​സ്) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മ​നാ​മ സ​ഈ​ദ് മ​ജ്‍ലി​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യി​ൽ റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ സ​യ്യി​ദ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ ജി​ഫി​രി കൊ​ട​ക്ക​ലി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സ​ലീം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ കീ​ഴ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​യീ​ദ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ന​രി​ക്കാ​ട്ടെ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം ഇ​രി​വേ​റ്റി, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ന​സ് ഖൈ​മ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യി സ​യ്യി​ദ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ ജി​ഫി​രി കൊ​ട​ക്ക​ൽ, എ.​പി.​സി അ​ബ്ദു​ല്ല മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, ജ​മാ​ൽ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ പു​ളി​യാ​വ്, ജോ​യി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ചെ​റു​മോ​ത്ത്, റാ​ഫി ന​രി​ക്കാ​ട്ടേ​രി, സാ​ലി​ഹ് പൂ​ള​ക്കൂ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ യൂ​സു​ഫ് പി ​ജീ​ലാ​നി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ൻ.​പി, സ​ഹ​ദ് ചാ​ല​പ്പു​റം, സി​ദ്ദീ​ഖ് എ​ൻ.​പി, നി​സാ​ർ ചെ​റു​കു​ന്ന്, അ​ബ്ദു​ല്ല മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ വി​ല്യ​പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

