    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:11 AM IST

    ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് തേ​ർ​സ്റ്റ് ക്വെ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് ഒ​മ്പ​താം ആ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക്

    ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് തേ​ർ​സ്റ്റ് ക്വെ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് ഒ​മ്പ​താം ആ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക്
    ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് തേ​ർ​സ്റ്റ് ക്വെ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് ഒ​മ്പ​താം ആ​ഴ്ച​യി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ - ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി - തേ​ർ​സ്റ്റ് ക്വെ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് 2025 തു​ട​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ, ഐ.​ഒ.​എം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 120 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഒ​ക്യു​പേ​ഷ​ന​ൽ സേ​ഫ്റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി ഹ​സ​ൻ അ​ൽ അ​രാ​ദി വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ച്ചു. ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​രാ​യ പ​ങ്ക​ജ് ന​ല്ലൂ​ർ, പ്ര​കാ​ശ് മോ​ഹ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​വാ​ദ് പാ​ഷ, തേ​ർ​സ്റ്റ് ക്വെ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഫൈ​സ​ൽ, ശി​വ​കു​മാ​ർ, രാ​കേ​ഷ് ശ​ർ​മ, മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ചെ​മ്പ​ൻ ജ​ലാ​ൽ, ക്ലി​ഫോ​ർ​ഡ് കൊ​റി​യ, ക​ൽ​പ​ന പാ​ട്ടീ​ൽ, സാ​ന്ദ്ര പാ​ല​ണ്ണ, ആ​ൽ​തി​യ ഡി​സൂ​സ, രു​ചി ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി, പാ​പ്പി​യ ഗു​ഹ, രാ​ജി മു​ര​ളി, റെ​യ്‌​ന കൊ​റി​യ, സ്വ​പ്ന, ഹേ​മ​ല​ത സി​ങ് കൂ​ടാ​തെ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ഇ ഓ​ഫി​സ​ർ രാ​ജേ​ഷ് സ​ദാ​ന​ന്ദ്, രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ത്സാ​ഹ​ഭ​രി​ത​രാ​യ വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് വ​നി​താ ഫോ​റം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ന​ട​ത്തി.

