ഐ.സി.ആർ.എഫ് 'തേർസ്റ്റ് ക്വെഞ്ചേഴ്സ് 2026' ആറാം ആഴ്ച

ഐ.സി.ആർ.എഫ് 'തേർസ്റ്റ് ക്വെഞ്ചേഴ്സ് 2026' ആറാം ആഴ്ചtext_fields
മനാമ: ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ (ഐ.സി.ആർ.എഫ് ബഹ്റൈൻ) തങ്ങളുടെ വാർഷിക വേനൽക്കാല ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയായ 'തേർസ്റ്റ് ക്വെഞ്ചേഴ്സ് 2026' തുടർന്നു വരികയാണ്. തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സംരംഭത്തോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട്, 'ദാർ അൽ ഖലീജ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് കമ്പനി'യുടെ കീഴിലുള്ള മുഹറഖിലെ ഒരു തൊഴിലിടത്തിൽ ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം, എൽ.എം.ആർ.എ, ഐ.ഒ.എം എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ വർഷത്തെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ഐ.സി.ആർ.എഫ് വൈസ് ചെയർമാൻ പങ്കജ് നല്ലൂർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനീഷ് ശ്രീധരൻ, ഉപദേശകരായ ഡോ. ബാബു രാമചന്ദ്രൻ, അരുൾദാസ് തോമസ്, ചെമ്പൻ ജലാൽ, രുചി ചക്രവർത്തി, മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ, ദാർ അൽ ഖലീജ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് മാനേജർ ഹരീഷ്, പ്രോജക്റ്റ് എൻജിനീയർ ഹരി കുമാർ എന്നിവരും ഒപ്പം ഉത്സാഹികളായ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇന്നത്തെ വിതരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കുചേർന്നു.
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