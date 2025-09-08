Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 11:47 AM IST

    ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് തേ​ർ​സ്റ്റ് ക്വ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് 2025; വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ആ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് തേ​ർ​സ്റ്റ് ക്വ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് 2025; വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ആ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക്
    cancel

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ - ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി - തേ​ർ​സ്റ്റ് ക്വ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് 2025 തു​ട​രു​ന്നു.കൊ​ടും വേ​ന​ലി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ജോ​ലി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സം​രം​ഭ​വു​മാ​യി യോ​ജി​ച്ച്, ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് അ​ൽ ഗാ​നിം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​ന്റെ ഈ​സ്റ്റ് ഹി​ദ്ദ് ഹൗ​സി​ങ് പ്രോ​ജ​ക്ടി​ലു​ള്ള വ​ർ​ക്ക് സൈ​റ്റി​ൽ വെ​ള്ളം, ജ്യൂ​സ്, ലാ​ബാ​ൻ, ഓ​റ​ഞ്ച്, ആ​പ്പി​ൾ, വാ​ഴ​പ്പ​ഴം എ​ന്നി​വ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, എ​ൽ.​axഎം.​ആ​ർ.​എ, ഐ.​ഒ.​എം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം 500 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ആ​ൻ​ഡ് ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​നാ മേ​ധാ​വി ഹ​സ​ൻ അ​ൽ അ​രാ​ദി വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ സം​സാ​രി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. വി.​കെ. തോ​മ​സ്, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളോ​ടു​ള്ള ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പൊ​തു പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​ങ്ക​ജ് ന​ല്ലൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​വാ​ദ് പാ​ഷ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഉ​ദ​യ് ഷാ​ൻ​ഭാ​ഗ്, തേ​ർ​സ്റ്റ് ക്വ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഫൈ​സ​ൽ മാ​ട​പ്പ​ള്ളി, ശി​വ​കു​മാ​ർ, രാ​കേ​ഷ് ശ​ർ​മ, മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, രു​ചി ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി, സാ​ന്ദ്ര പാ​ല​ണ്ണ, അ​ൽ​തി​യ ഡി​സൂ​സ, ബോ​ഹ്‌​റ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കു​തു​ബ് വ​ക്കീ​ൽ, യൂ​സി​ഫ്, അ​ൽ ഗാ​നിം പ്രോ​ജ​ക്ട് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ജേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ത്സാ​ഹ​ഭ​രി​ത​രാ​യ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain NewsICRF Thirst Quenchersgulf news malayalam
    News Summary - ICRF Thirst Quenchers 2025; Enters twelfth week with victory
    Similar News
    Next Story
    X