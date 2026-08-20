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    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Aug 2026 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2026 10:13 AM IST

    ഐ.സി.ആർ.എഫ് 'തേസ്റ്റ് ക്വെഞ്ചേഴ്സ് 2026' ഒമ്പതാം ആഴ്ച

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    ഐ.സി.ആർ.എഫ് തേസ്റ്റ് ക്വെഞ്ചേഴ്സ് 2026 ഒമ്പതാം ആഴ്ച
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     'തേസ്റ്റ് ക്വെഞ്ചേഴ്സ് ഒമ്പതാം ആഴ്ചയിൽനിന്ന്

    മനാമ: ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ (ഐ.സി.ആർ.എഫ് ബഹ്‌റൈൻ) തങ്ങളുടെ വാർഷിക വേനൽക്കാല ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയായ 'തേർസ്റ്റ് ക്വെഞ്ചേഴ്സ് 2026' തുടരുകയാണ്. കഠിനമായ വേനൽക്കാലത്ത് സുരക്ഷിതമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായുള്ള തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സംരംഭത്തോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട്, റിഫയിലെ ഒരു തൊഴിലിടത്തിൽ വെള്ളം, ജ്യൂസ്, ലാബൻ, ഓറഞ്ച്, ആപ്പിൾ, വാഴപ്പഴം എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു. തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം, എൽ.എം.ആർ.എ, ഐ.ഒ.എം എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ വർഷത്തെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 150 തൊഴിലാളികൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ലഡ്ഡുവും ഐസ്ക്രീമും നൽകി. മുൻ വർഷങ്ങളിലെന്നപോലെ, ബോഹ്‌റ സമൂഹം, നിരവധി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ, ഐ.സി.എ.ഐ ബഹ്‌റൈൻ ചാപ്റ്റർ എന്നിവരും ഈ കാമ്പെയ്‌നിന് ഉദാരമായ പിന്തുണ നൽകി. വൈസ് ചെയർമാൻ പങ്കജ് നല്ലൂർ, അഡ്വൈസർ അരുൾദാസ് തോമസ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജവാദ് പാഷ, 'തേർസ്റ്റ് ക്വെഞ്ചേഴ്സ്' കോർഡിനേറ്റർ ചെമ്പൻ ജലാൽ എന്നിവരോടൊപ്പം അംഗങ്ങളും ഉത്സാഹികളായ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇന്നത്തെ വിതരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കുചേർന്നു.

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    TAGS:ICRFBahrain
    News Summary - ICRF 'Taste Quenchers 2026' Ninth Week
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