സാമ്പത്തിക അവബോധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് ഐ.സി.ആർ.എഫ്

സാമ്പത്തിക അവബോധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് ഐ.സി.ആർ.എഫ്text_fields
മനാമ: വ്യക്തിഗത സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ അറിവും പ്രായോഗിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ (ഐ.സി.ആർ.എഫ് ബഹ്റൈൻ), ഐ.സി.എ.ഐ ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്ററുമായി സഹകരിച്ച് ഒരു സംവേദനാത്മക സാമ്പത്തിക അവബോധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഐ.സി.ആർ.എഫ് ഓഫീസിൽ നടന്ന ഈ ശിൽപശാലയിൽ 25-ലധികം വനിതാ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾ പങ്കെടുത്തു.
തട്ടിപ്പ് കോളുകൾ, കൊള്ളപ്പലിശയ്ക്ക് വായ്പ നൽകുന്നവർ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ, വ്യക്തിഗത-സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിലെ അപകടസാധ്യതകൾ, മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഭീഷണികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവബോധം നൽകുന്നതിലാണ് പരിപാടി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അറിവോടെയുള്ള സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പങ്കെടുത്തവർക്ക് നൽകി. സാമ്പത്തിക അവബോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷിതമായും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന അറിവിലൂടെ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ പരിപാടി.
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