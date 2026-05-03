Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightതൊഴിലാളികൾക്ക് സിനിമ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 May 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 3 May 2026 7:15 AM IST

    തൊഴിലാളികൾക്ക് സിനിമ പ്രദർശനം ഒരുക്കി ഐ.സി.ആർ.എഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    തൊഴിലാളികൾക്ക് സിനിമ പ്രദർശനം ഒരുക്കി ഐ.സി.ആർ.എഫ്
    cancel
    camera_alt

     ഐ.സി.ആർ.എഫ് ബഹ്‌റൈൻ സംഘടിപ്പിച്ച സിനിമ പ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന്

    മനാമ: അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ - ഐ.സി.ആർ.എഫ് ബഹ്‌റൈൻ, ലുലു കെയർ, എപ്പിക്‌സ് സിനിമ, ഡാന മാൾ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചും ബി.ബി.കെയുടെ പിന്തുണയോടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെയും സമർപ്പണത്തെയും ആദരിക്കുന്നതിനായി ഒരു സിനിമാ അനുഭവം സംഘടിപ്പിച്ചു.

    സനാബിസിലെ ഡാന മാളിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഏകദേശം 250 തൊഴിലാളികൾക്കായി പ്രത്യേക സിനിമ പ്രദർശനം നടത്തി. ഈ ആഘോഷത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സവിശേഷമാക്കിയത്, ഗണ്യമായ എണ്ണം സ്ത്രീ വീട്ടുജോലിക്കാർ ഉൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമാർന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ്. അവരിൽ പലരും ആദ്യമായി ഒരു സിനിമ സന്ദർശിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഈ സംരംഭം വിനോദം മാത്രമല്ല, ഈ വ്യക്തികളുടെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനകളെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ, തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ സീനിയർ സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയർ ഹുസൈൻ അൽ ഹുസൈനി കൂടാതെ എപ്പിക്‌സ് സിനിമയുടെ സി.ഇ.ഒ സുജയ് ഉച്ചിൽ, തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള അതിഥികളെ ഐ.സി.ആർ.എഫ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനീഷ് ശ്രീധരൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഐ.സി.ആർ.എഫ് ചെയർമാൻ അഡ്വ. വി.കെ. തോമസ് സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. അതിഥികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:workersICRFFilm Screening
    News Summary - ICRF organizes film screening for workers
    Similar News
    Next Story
    X