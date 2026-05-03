തൊഴിലാളികൾക്ക് സിനിമ പ്രദർശനം ഒരുക്കി ഐ.സി.ആർ.എഫ്

തൊഴിലാളികൾക്ക് സിനിമ പ്രദർശനം ഒരുക്കി ഐ.സി.ആർ.എഫ്text_fields
മനാമ: അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ - ഐ.സി.ആർ.എഫ് ബഹ്റൈൻ, ലുലു കെയർ, എപ്പിക്സ് സിനിമ, ഡാന മാൾ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചും ബി.ബി.കെയുടെ പിന്തുണയോടെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെയും സമർപ്പണത്തെയും ആദരിക്കുന്നതിനായി ഒരു സിനിമാ അനുഭവം സംഘടിപ്പിച്ചു.
സനാബിസിലെ ഡാന മാളിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഏകദേശം 250 തൊഴിലാളികൾക്കായി പ്രത്യേക സിനിമ പ്രദർശനം നടത്തി. ഈ ആഘോഷത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സവിശേഷമാക്കിയത്, ഗണ്യമായ എണ്ണം സ്ത്രീ വീട്ടുജോലിക്കാർ ഉൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമാർന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ്. അവരിൽ പലരും ആദ്യമായി ഒരു സിനിമ സന്ദർശിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഈ സംരംഭം വിനോദം മാത്രമല്ല, ഈ വ്യക്തികളുടെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത സംഭാവനകളെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ, തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ സീനിയർ സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയർ ഹുസൈൻ അൽ ഹുസൈനി കൂടാതെ എപ്പിക്സ് സിനിമയുടെ സി.ഇ.ഒ സുജയ് ഉച്ചിൽ, തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള അതിഥികളെ ഐ.സി.ആർ.എഫ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനീഷ് ശ്രീധരൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഐ.സി.ആർ.എഫ് ചെയർമാൻ അഡ്വ. വി.കെ. തോമസ് സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. അതിഥികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു.
