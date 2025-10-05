Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 11:50 AM IST

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​നുമായി ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​നുമായി ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ), അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മി​ഷ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വ​നി​താ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തി. മ​നാ​മ​യി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മി​ഷ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 70 വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ നെ​ദ​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത 70 പേ​രും ബി.​പി പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ഴി​ഞ്ഞ ശേ​ഷം, ശാ​രീ​രി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ഡോ​ക്ട​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​നും ന​ട​ത്തി.

    ഡോ. ​ല​ക്ഷ്മി ഗോ​വി​ന്ദ് നേ​ര​ത്തേ​യു​ള്ള സ്‌​ക്രീ​നി​ങ്ങി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും സ്വ​യം പ​രി​ശോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് ന​ഴ്‌​സ് മ​റി​യാ​മ്മ കോ​ശി​യും ശാ​ന്തി ട്രീ​സ നൊ​റോ​ണ​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി. അ​ൾ​ട്രാ-​സൗ​ണ്ട്/​മാ​മോ​ഗ്രാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ട​ത്തും.ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് വ​നി​താ ഫോ​റം ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ശ്യാ​മ​ള, അ​നു ജോ​സ്, അ​ൽ​തി​യ ഡി​സൂ​സ, സ്വ​പ്ന ഗൗ​ളി, ക​ൽ​പ​ന പാ​ട്ടീ​ൽ, സാ​ന്ദ്ര പാ​ല​ണ്ണ, ദീ​പ്ഷി​ക, രു​ചി ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി, രാ​ജി മു​ര​ളി, ആ​ർ​തി അ​ഗ​ർ​വാ​ൾ, ബ്രെ​യി​നി തോ​മ​ർ, പാ​പ്പി​യ ഗു​ഹ, റെ​യ്‌​ന കൊ​റി​യ കൂ​ടാ​തെ കു​റ​ച്ചു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf Newsbreast cancerICRFBahrain NewsAwareness Campaign
    News Summary - ICRF launches breast cancer awareness campaign
