Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 12:46 PM IST

    ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് തേ​സ്റ്റ് ക്വ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് സ​ഹാ​യം തു​ട​രു​ന്നു

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ, ഐ.​ഒ.​എം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ട്
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ - ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല അ​വ​ബോ​ധ പ​രി​പാ​ടി -തേ​സ്റ്റ് ക്വ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് 2025 തു​ട​രു​ന്നു.

    കൊ​ടും ചൂ​ടി​ൽ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സം​രം​ഭ​വു​മാ​യി യോ​ജി​ച്ച്, സി​ത്ര​യി​ലെ ഒ​രു തൊ​ഴി​ൽ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വെ​ള്ളം, ജ്യൂ​സ്, ല​ബ​ൻ, ഓ​റ​ഞ്ച്, ആ​പ്പി​ൾ, വാ​ഴ​പ്പ​ഴം എ​ന്നി​വ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം, തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ, ഐ.​ഒ.​എം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ട്. 500 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ഹ​സ​ൻ അ​ൽ അ​രാ​ദി, തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ഹു​സൈ​നി, എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ.​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ഔ​ട്ട്റീ​ച്ച് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ ബി​നാ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. ഇ​രു സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    നേ​പ്പാ​ൾ എം​ബ​സി​യു​ടെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ തീ​ർ​ഥ രാ​ജ് വാ​ഗ്ലെ ആ​യി​രു​ന്നു വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യും തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​ങ്ക​ജ് ന​ല്ലൂ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, ജ​വാ​ദ് പാ​ഷ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഉ​ദ​യ് ഷാ​ൻ​ഭാ​ഗ്, തേ​സ്റ്റ് ക്വ​ഞ്ചേ​ഴ്‌​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ സി​റാ​ജ്, ഫൈ​സ​ൽ, ശി​വ​കു​മാ​ർ, രാ​കേ​ഷ് ശ​ർ​മ, മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ചെ​മ്പ​ൻ ജ​ലാ​ൽ, ക​ൽ​പ​ന പാ​ട്ടീ​ൽ, സാ​ന്ദ്ര പാ​ല​ണ്ണ, ആ​ൽ​തി​യ ഡി​സൂ​സ, എ​ച്ച്.​എ​സ്‌.​ഇ മാ​നേ​ജ​ർ ലി​ൻ​സ​ൺ ലാ​സ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്രോ​ജ​ക്ട് മാ​നേ​ജ​ർ ചെ​ങ്‌​വു, കൂ​ടാ​തെ ഉ​ത്സാ​ഹ​ഭ​രി​ത​രാ​യ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു.

