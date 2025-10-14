Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഐ.സി.ആർ.എഫ് ബഹ്‌റൈൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 9:21 AM IST

    ഐ.സി.ആർ.എഫ് ബഹ്‌റൈൻ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.സി.ആർ.എഫ് ബഹ്‌റൈൻ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ-​ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ക​മ്പ​നി​യും ചേ​ർ​ന്ന് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്മ​ദി ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ 350 ഓ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ അ​ഡ്വ. വി.​കെ. തോ​മ​സും മാ​ക് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബേ​ബി മാ​ത്യു​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ദാ​ർ അ​ൽ ഷി​ഫ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ലെ ഡോ. ​ക​ൽ​സൂം ന​സീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, കിം​സ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ ഡോ. ​ശ​ങ്ക​രേ​ശ്വ​രി അ​രു​ണാ​ച​ലം, ഷി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ ഡോ. ​ഫാ​ത്തി​മ​ത്ത് സു​ഹ്‌​റാ​ർ, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ ഡോ. ​ജി​സ്സ മേ​രി ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ അ​വ​ബോ​ധ​വും സു​ര​ക്ഷാ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും, സൗ​ജ​ന്യ ജ​ന​റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ചെ​ക്ക​പ്പു​ക​ൾ, ര​ക്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, സ്പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് ഡോ​ക്ട​ർ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കി.

    ക്യാ​മ്പി​ൽ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദി​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ത​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദി, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ പ​ദ്മ​കു​മാ​ർ ജി, ​അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ പ്ര​മോ​ദ് ആ​ർ, സ്റ്റാ​ഫ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാം ​കെ.​വി, സ്റ്റാ​ഫ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ന്ദീ​പ് എ​ൻ.​പി, ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ഡോ. ​ബാ​ബു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​രു​ൾ​ദാ​സ് തോ​മ​സ്, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​ങ്ക​ജ് ന​ല്ലൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഉ​ദ​യ് ഷാ​ൻ​ബാ​ഗ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ നാ​സ​ർ മ​ഞ്ചേ​രി, മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റ് ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ICRFFree medical campBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - ICRF Bahrain Free Medical Camp
    Similar News
    Next Story
    X