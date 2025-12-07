Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 8:50 AM IST

    ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ‘ഫേ​ബ​ർ കാ​സ്റ്റ​ൽ സ്പെ​ക്ട്ര 2025’

    text_fields
    bookmark_border
    വി​പു​ല​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു
    ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ‘ഫേ​ബ​ർ കാ​സ്റ്റ​ൽ സ്പെ​ക്ട്ര 2025’
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ‘ഫേ​ബ​ർ കാ​സ്റ്റ​ൽ സ്പെ​ക്ട്ര 2025’ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​തി​നേ​ഴാ​മ​ത് ‘ഫേ​ബ​ർ കാ​സ്റ്റ​ൽ സ്പെ​ക്ട്ര 2025’ പെ​യി​ന്റി​ങ് മ​ത്സ​രം ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഇ​സ ടൗ​ൺ കാ​മ്പ​സി​ൽ ക​ലാ​ത്മ​ക ഭം​ഗി​യോ​ടെ ന​ട​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​മാ​യി വ​ള​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​തേ ദി​വ​സം വൈ​കു​ന്നേ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഫി​നാ​ലെ ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. വി.​കെ. തോ​മ​സ് വി​ള​ക്കു​തെ​ളി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഫേ​ബ​ർ കാ​സ്റ്റ​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് റെ​ക്കോ​ഡ് നി​ര​ക്കി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ല​ഭി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ 30ല​ധി​കം സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 3000ത്തോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി (18 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ) പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ജ​ഷ​ൻ​മാ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സ്റ്റേ​റ്റ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ മ​ധു രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി, സ്റ്റേ​റ്റ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ​ർ​വേ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജ പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഫൈ​സ​ൽ, ന്യൂ ​ഹൊ​റൈ​സ​ൺ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​യ് മാ​ത്യൂ​സ്, ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജാ​ൻ തോ​മ​സ്, എ​ബ​നേ​സ​ർ പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്‌​കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജോ​ബി അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലേ​ഡീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്മി​ത ജെ​ൻ​സ​ൺ, സി.​എ ചാ​പ്റ്റ​ർ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​വേ​ക് ഗു​പ്ത, ക്വാ​ളി​റ്റി സ്‌​കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ര​വി വാ​രി​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നാ​ല് പ്രാ​യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി വ​ർ​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ഓ​രോ ഗ്രൂ​പ്പി​ലും മി​ക​ച്ച അ​ഞ്ച് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ട്രോ​ഫി​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഓ​രോ ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ മി​ക​ച്ച 50 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​ഡ​ലു​ക​ളും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. എ​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഫേ​ബ​ർ കാ​സ്റ്റ​ൽ വ​ര​യ്ക്ക​ൽ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും ന​ൽ​കി. വി​ജ​യി​ക​ളു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ എ​ൻ​ട്രി​ക​ളു​ടെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ 2026ലെ ​വാ​ൾ, ഡെ​സ്ക്ടോ​പ്പ് ക​ല​ണ്ട​റു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ക​ല​ണ്ട​റു​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    2009 മു​ത​ൽ ഫേ​ബ​ർ കാ​സ്റ്റ​ൽ സ്‌​പെ​ക്ട്ര​യെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് വ​രു​ന്ന ഫേ​ബ​ർ കാ​സ്റ്റ​ലി​നോ​ടൊ​പ്പം മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡും ഈ ​വ​ർ​ഷം പ​രി​പാ​ടി​യെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചു. യു​വ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ​മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​യി സൃ​ഷ്‌​ടി​മാ​ന​ത​യു​ടെ ന​വ​ത​ല​മു​റ​യെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​വാ​ർ​ഷി​ക മ​ത്സ​രം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - ICRF Bahrain ‘Faber Castell Spectra 2025’
    Similar News
    Next Story
    X