ഐ.സി.ആർ.എഫ് ‘തേർസ്റ്റ് ക്വെഞ്ചേഴ്സ് 2026’ തുടരുന്നു

ഐ.സി.ആർ.എഫ് ‘തേർസ്റ്റ് ക്വെഞ്ചേഴ്സ് 2026’ തുടരുന്നുtext_fields
മനാമ: ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ (ഐ.സി.ആർ.എഫ് ബഹ്റൈൻ) അവരുടെ വാർഷിക വേനൽക്കാല ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയായ 'തേർസ്റ്റ് ക്വെഞ്ചേഴ്സ് 2026' തുടരുകയാണ്. കഠിനമായ വേനൽക്കാലത്ത് സുരക്ഷിതമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായുള്ള തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സംരംഭത്തോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട്, സൈപ്രസ് സെബാർക്കോ ടാബെറ്റ് കമ്പനി നിയന്ത്രിക്കുന്ന റീഫ് ഐലൻഡിലെ തൊഴിലിടത്തിൽ ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.
തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം, എൽ.എം.ആർ.എ, ഐ.ഒ.എം എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ വർഷത്തെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 480 തൊഴിലാളികൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ സീനിയർ ഒക്യുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി എൻജിനീയർ ഹുസൈൻ അൽ ഹുസൈനി, ബഹ്റൈനിലെ ദാവൂദി ബോഹ്റ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിനിധി ഷെയ്ഖ് മുസ്തഫ ഫിറോസ് എന്നിവരായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിലെ അതിഥികൾ. വേനൽക്കാലത്ത് തൊഴിലാളികൾ പാലിക്കേണ്ട ആരോഗ്യ-സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ച് ഐ.സി.ആർ.എഫ് ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോ. ബാബു രാമചന്ദ്രൻ സംസാരിച്ചു. ഐ.സി.ആർ.എഫ് അംഗങ്ങളും ഭാരവാഹികളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
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