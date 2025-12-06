Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 7:39 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉം​റ പ​ഠ​ന​ക്ലാ​സ് ഇ​ന്ന്

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉം​റ പ​ഠ​ന​ക്ലാ​സ് ഇ​ന്ന്
    മ​നാ​മ: ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ ഉം​റ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സ് ശ​നി, തി​ങ്ക​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി രാ​ത്രി 8.30ന് ​മ​നാ​മ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യ വി​ധ​ത്തി​ൽ ഉം​റ ക​ർ​മം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​യി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ക്ലാ​സി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉം​റ സ​ർ​വി​സ് വ​ഴി​യും അ​ല്ലാ​തെ​യും ഉം​റ​ക്ക് പോ​കാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കം സ്ഥ​ല​സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:umrahicfBahrain
    News Summary - ICF Umrah study class today
