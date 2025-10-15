Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 11:17 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉം​റ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സ്

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉം​റ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സ്
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഉം​റ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സി​ന് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഉം​റ സ​ർ​വി​സ് വ​ഴി​യു​ള്ള ഉം​റ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​റ്റു​മാ​യി മ​നാ​മ സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ൽ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തെ സൗ​ജ​ന്യ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യ വി​ധ​ത്തി​ൽ ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​യും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉം​റ സ​ർ​വി​സി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16ന് ​യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ന്ന 50 അം​ഗ സം​ഘം 25ന് ​തി​രി​ച്ചെ​ത്തും. അ​ടു​ത്ത സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ന​വം​ബ​ർ 20നും ​ഡി​സം​ബ​ർ 11നും ​യാ​ത്ര തി​രി​ക്കും. ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന അ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി യാ​ത്ര ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഡി​സം​ബ​ർ 15ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട് 19ന് ​തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തെ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു..

