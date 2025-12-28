ഐ.സി.എഫ്. ഉംറ സംഘത്തിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
മനാമ: ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ (ഐ. സി. എഫ് ) ബഹ്റൈൻ ഉംറ സർവിസിന് കീഴിലുള്ള ഉംറ സംഘത്തിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
ശമീർ സഖാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 50 അംഗ സംഘമാണ് മനാമയിൽനിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. ഐ.സി.എഫ് ബഹ്റൈൻ നാഷനൽ പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ. അബൂബക്കർ ലത്വീഫി, സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ഷംസുദ്ദീൻ പൂക്കയിൽ, മീഡിയ സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ ചെറുവണ്ണൂർ, വുമൺ എംപവർമെന്റ് സെക്രട്ടറി നൗഫൽ മയ്യേരി, അഹ്മദ് സഖാഫി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഐ.സി.എഫ്. ഉംറ സർവിസിന് കീഴിലുള്ള അടുത്ത സംഘം ജനുവരി 15ന് യാത്ര തിരിക്കുമെന്നും വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് 39871794, ,33892169, 33372338 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
