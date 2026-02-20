Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉ​മ്മു​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 10:23 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം റീ​ജ്യ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ദി​ന ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    മ​നാ​മ: റ​മ​ദാ​ൻ വി​ശു​ദ്ധി​യു​ടെ മാ​സം എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന റ​മ​ദാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം റീ​ജ്യ​ൻ റ​മ​ദാ​ൻ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. പു​ണ്യ​മാ​സ​മാ​യ റ​മ​ദാ​നി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഒ​രു​ക്കു​ന്ന വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ നോ​മ്പു​തു​റ​യി​ലും ആ​ത്മീ​യ മ​ജ്‌​ലി​സു​ക​ളി​ലും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദി​വ​സ​വും നോ​മ്പു തു​റ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​സ്വീ​ഫ് അ​ൽ ഹ​സ​നി കു​മ​രം​പു​ത്തൂ​രി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദു​ആ മ​ജ്‌​ലി​സി​നും മ​റ്റു​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. റീ​ജ്യ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളും റ​മ​ദാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - ICF Umm al-Hasam Iftar Gathering
    Similar News
    Next Story
    X