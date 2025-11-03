Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 10:56 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് വി​ത​ര​ണം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് വി​ത​ര​ണം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    ഐ.സി.എഫ് സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നാഷണൽ ഭാരവാഹികൾ നിർവഹിക്കുന്നു.

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ബ​ഹ്റൈ​ൻ ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ത​ര​ണം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​രീ​ക്കോ​ട് മ​ജ്മ​അ് ദ​അ​വാ കോ​ളേ​ജി​ലെ 10 വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് തു​ക ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ മ​ജ്മ​അ് സാ​ര​ഥി വ​ട​ശ്ശേ​രി ഹ​സ​ൻ മു​സ് ല്യാ​ർ ക്ക് ​കൈ​മാ​റി.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ബ​ഹു​മു​ഖ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന 160 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്. പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന ബ​ഹു​വ​ർ​ണ ക​ല​ണ്ട​ർ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് ഫ​ണ്ട് സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സ​യ്യി​ദ് അ​സ്ഹ​ർ അ​ൽ ബു​ഖാ​രി, കെ.​സി സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, റ​ഫീ​ക്ക് ല​ത്വീ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, മു​സ്ത​ഫ ഹാ​ജി ക​ണ്ണ​പു​രം, സി​യാ​ദ് വ​ള​പ​ട്ട​ണം, അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് കാ​ക്ക​ട​വ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ശ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്ക​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

