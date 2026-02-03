ഐ.സി.എഫ് റമദാൻ കാമ്പയിൻ: സ്വാഗത സംഘം രൂപവത്കരിച്ചുtext_fields
മനാമ: റമദാൻ വിശുദ്ധിയുടെ മാസം ശീർഷകത്തിൽ നടക്കുന്ന ഐ.സി.എഫ് റമദാൻ കാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനായി ഉമ്മുൽ ഹസം റീജ്യൻ സംഘാടക സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി.
ഭാരവാഹികളായി സിറാജ് ഹാജി തൽഹ (ചെയർമാൻ), സിദ്ദീഖ് മാസ്, മജീദ്, കബീർ വലിയകത്ത് (വൈസ് ചെയർമാൻ), നസ്വീഫ് അൽ ഹസനി (ജനറൽ കൺവീനർ), മുസ്തഫ പൊന്നാനി, അസ്കർ താനൂർ, അസീസ് പൊട്ടച്ചിറ (ജോയന്റ് കൺവീനർ), നൗഷാദ് മുട്ടുന്തല (ഫിനാൻസ് കൺവീനർ) എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി സമൂഹ നോമ്പുതുറ, സ്നേഹ സംഗമം, സാന്ത്വനം, സേവനം, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ, ബദർ അനുസ്മരണം, തൗബ മജ്ലിസ്, ഈദ് സംഗമം എന്നിവ നടക്കും.
