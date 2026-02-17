Begin typing your search above and press return to search.
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​കാ​ശ​തീ​രം ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ​മാ​പ​നം

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​കാ​ശ​തീ​രം ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ​മാ​പ​നം
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​കാ​ശ​തീ​രം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ശാ​ഫി സ​ഖാ​ഫി മു​ണ്ട​മ്പ്ര പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​കാ​ശ​തീ​രം ദ്വി​ദി​ന ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ​മാ​പ​നം. പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ ശാ​ഫി സ​ഖാ​ഫി മു​ണ്ട​മ്പ്ര​യു​ടെ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ശ്ര​വി​ക്കാ​ൻ മു​ഹ​റ​ഖ് സ​യാ​നി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി​യാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്.

    ‘റ​മ​ദാ​ൻ വി​ശു​ദ്ധി​യു​ടെ മാ​സം’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഐ.​സി.​എ​ഫ് റ​മ​ദാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ജീ​വി​ത വി​ജ​യ​ത്തി​നു​ത​കു​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളും ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളും ധ​ർ​മ​നി​ഷ്ഠ​ക​ളും ക്യ​ത്യ​മാ​യി പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്ര​പ​ഞ്ച നാ​ഥ​ന്റെ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും, ഖു​ർ​ആ​നു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​ക്കാ​നും ജീ​വി​തം ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ശാ​ഫി സ​ഖാ​ഫി ഉ​ദ്ബോ​ദി​പ്പി​ച്ചു. മാ​ർ​ച്ച് 20 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന റ​മ​ദാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തി​ലാ​വ, ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ, സ​കാ​ത് ഡ്രൈ​വ്, സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം, റി​ലീ​ഫ്-​സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ഈ​ദ് സം​ഗ​മം എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം റീ​ജ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹാ​ദി​യ വി​മ​ൻ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കും.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ.​കെ. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ലി ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ.​സി സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഹാ​ജി, സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് ല​ത്വീ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, ഇ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സു​ഹ് രി ​എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്ക​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

