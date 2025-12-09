Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 8:52 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉം​റ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉം​റ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഉം​റ പ​ഠ​ന​ക്ലാ​സി​ന് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഉം​റ സ​ർ​വി​സി​ന് കീ​ഴി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ഉം​റ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യ വി​ധ​ത്തി​ൽ ഉം​റ ക​ർ​മം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​യി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക്ലാ​സി​ന് ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ചു​രു​ങ്ങി​യ ചി​ല​വി​ൽ തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​യി ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എ​ല്ലാ മാ​സ​വും ഐ.​സി.​എ​ഫ് അ​വ​സ​ര​മാ​രു​ക്കി വ​രി​ക​യാ​ണ്. ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തെ ഉം​റ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ 11, 15, 25 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ബ​ഷീ​ർ ഹി​ഷാ​മി ക്ലാ​രി, ശ​മീ​ർ സ​ഖാ​ഫി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ടും. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉം​റ സെ​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​സ്ത​ഫ ഹാ​ജി ക​ണ്ണ​പു​രം, നൗ​ഫ​ൽ മ​യ്യേ​രി, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്ക​യി​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf Newsstudy classBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - ICF organizes Umrah study class
