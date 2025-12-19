Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 11:13 AM IST

    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പു​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പു​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ്
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഡോ. ​ഹ​സ​ൻ ഈ​ദ് ബു​ഖ​മ്മാ​സ് എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ഗു​ദൈ​ബി​യ റീ​ജ്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ദ്ലി​യ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ക്യാ​മ്പ് പ്ര​മു​ഖ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റേ​റി​യ​നും ഫോ​റി​ൻ എ​ഫ​ർ​സ്, ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ക​മ്മ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​ഹ​സ​ൻ ഈ​ദ് ബു​ഖ​മ്മാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​നാ​ഹി എം.​പി. സൈ​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി, ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​യാ​ദ് വ​ള​പ​ട്ട​ണം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    നാ​ഷ​ണ​ൽ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​എ​ച്ച്. അ​ഷ്റ​ഫ് ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ, ഒ.​എം. കാ​സിം (കെ.​എം.​സി.​സി), നി​സാ​ർ മ​ഞ്ചേ​രി, നി​സാ​ർ കൊ​ല്ലം, മൊ​യ്തീ​ൻ​ഹാ​ജി, റ​ഫീ​ക്ക് അ​ബ്ദു​ല്ല തു​ട​ങ്ങി​യ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. വി.​എം. ബ​ഷീ​ർ ഹാ​ജി, ഷം​സു​ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ല്ലം, അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് പേ​രാ​മ്പ്ര, സ​ക​രി​യ കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ത​ൻ​സീ​ർ ക​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഫി വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​ൻ.​കെ. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national dayicfgulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - ICF organizes free medical camp on National Day
    Similar News
    Next Story
    X