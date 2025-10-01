Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 9:57 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് റീ​ജ​ൻ മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പ​ന

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: തി​രു​വ​സ​ന്തം 1500 ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് റീ​ജ​ൻ മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹാ​ഷിം മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മു​സ്‍ലി​യാ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്‌​ലാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. ഖ​മീ​സ് അ​ൽ മാ​ജി​ദ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​ൽ സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് മ​ജ്മ​ഉ​ത്ത​അ്‍ലീ​മി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​മു​ഖ അ​റ​ബി പ​ണ്ഡി​ത​ൻ ശൈ​ഖ് ദ​ർ​വീ​ശ് മു​ൻ​ളി​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ബ്ദു റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി വ​ട​ക​ര, ഹം​സ ഖാ​ലി​ദ് സ​ഖാ​ഫി, ശ​ഫീ​ഖ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ വെ​ള്ളൂ​ർ, സ​ഹീ​ർ ഫാ​ളി​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് അ​മീ​റ​ലി ആ​ലു​വ, യൂ​നു​സ് മു​ടി​ക്ക​ൽ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ കൂ​രി​ക്കു​ഴി, അ​ഷ്റ​ഫ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ല​ത്തീ​ഫ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, സി​ദ്ദീ​ഖ് ബാം​ഗ്ലൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ കെ.​ബി എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു. ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ, അ​ഷ്ഫാ​ഖ് മ​ണി​യൂ​ർ, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് വ​ല​പ്പാ​ട്, മ​ൻ​സൂ​ർ ചെ​മ്പ്ര, ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, സു​ലൈ​മാ​ൻ വെ​ള്ള​റ​ക്കാ​ട്, സി​ദ്ദീ​ഖ്, ഫ​സ​ൽ, ശി​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

