    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 10:51 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മു​ത​അ​ല്ലിം സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് വി​ത​ര​ണം

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മു​ത​അ​ല്ലിം സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് വി​ത​ര​ണം

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ബ​ഹ്റൈ​ൻ ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന മു​ത​അ​ല്ലിം സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ കോ​ളേ​ജു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 150 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് വി​ത​ര​ണം.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന ബ​ഹു​മു​ഖ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് മു​ത​അ​ല്ലിം സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന ബ​ഹു​വ​ർ​ണ ക​ല​ണ്ട​ർ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് ഫ​ണ്ട് സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ ഉ​പാ​ദ്ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സ​യ്യി​ദ് അ​ലി ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ, സ​മ​സ്ത മു​ശാ​വ​റ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ഞ്ഞ​പ്പ​റ്റ ഹം​സ മു​സ് ലി​യാ​ർ, കൊ​മ്പം കെ. ​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ് ലി​യാ​ർ. കേ​ര​ള മു​സ് ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കൂ​റ്റ​മ്പാ​റ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ദാ​രി​മി, വ​ട​ശ്ശേ​രി ഹ​സ്സ​ൻ മു​സ് ലി​യാ​ർ , ഇ​സ്സു​ദ്ധീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി കൊ​ല്ലം , എ​സ്.​വൈ.​എ​സ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി സ​ഖാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

