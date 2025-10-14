Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    14 Oct 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 9:20 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം റീ​ജ്യ​ൻ മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: തി​രു​വ​സ​ന്തം-1500 ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം റീ​ജ്യ​ൻ മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം ബാ​ങ്കോ​ക്ക് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​ൽ മ​ജ്മ​ഉ​ത​അ​ലീ​മി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ദ​ഫ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഫെ​സ്റ്റ് ന​ഗ​രി​യി​ൽ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി മ​ദീ​ന എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. റീ​ജ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ന​സീ​ഫ് അ​ൽ ഹ​സ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ശ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ് മു​ട്ടു​ന്ത​ല, നൗ​ഫ​ൽ മ​യ്യേ​രി, അ​സ്ക​ർ താ​നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. മു​സ​ദ്ദി​ഖ്‌ ഹി​ഷാ​മി, സ​മ​ദ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, അ​സീ​സ് പൊ​ട്ട​ച്ചി​റ മു​ഹ്സി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഷ്ക​ർ മ​റി​യം, സി​ദ്ദീ​ഖ് മാ​സ്, ഷ​മീം ജ​ഫെ​യ​ർ, സ​ലാം ജൂ​ഫെ​യ്റ​ർ, ഷാ​ഫി ഹ​ള്ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

