Madhyamam
    Bahrain
    date_range 4 Sept 2025 9:40 AM IST
    date_range 4 Sept 2025 9:40 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ; മ​ദ്ഹു​ർ​റ​സൂ​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്ക​മാ​വും

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ; മ​ദ്ഹു​ർ​റ​സൂ​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്ക​മാ​വും
    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ 1500ാം ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ദ്ഹു​ർ​റ​സൂ​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്ക​മാ​വും. ‘തി​രു​വ​സ​ന്തം-1500’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ 11 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വി​പു​ല​മാ​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ന് രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​ക്ക് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് ഹി​ലാ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ​ഖാ​ഫി പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    ഇ​സാ ടൗ​ൺ റീ​ജ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം ജി​ദാ​ലി ടൗ​ൺ മ​സ്ജി​ദി​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. മ​നാ​മ റീ​ജ​ൻ മ​ദ്ഹു​ർ​റ​സൂ​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 5 വെ​ള്ളി രാ​ത്രി 8 മ​ണി​ക്ക് മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലും ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം സ​മ്മേ​ള​നം ശ​നി​യാ​ഴ​ച രാ​ത്രി ബാ​ങ്കോ​ക്ക് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലും ന​ട​ക്കും. അ​റ​ബി പ്ര​മു​ഖ​രും സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ലും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴ് തി​ങ്ക​ൾ വൈ​കീ​ട്ട് ഗു​ദൈ​ബി​യ റീ​ജ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ക​ന്ന​ട ഭ​വ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 9 ചൊ​വ്വ സി​ത്ര​യി​ലും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11 വ്യാ​ഴം രാ​ത്രി 8.30ന് ​മു​ഹ​റ​ഖ് സ​യാ​നി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലും സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ബു​ദ​യ, രി​ഫ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഐ.​സി.​എ​ഫ് രി​ഫ റീ​ജ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 7 മ​ണി​ക്ക് സ​ന​ദ് ബാ​ബാ സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​രും നേ​താ​ക്ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13 ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ ഫാ​ത്തി​മ ഷാ​ക്കി​ർ ഹാ​ളി​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മാ​പ​ന​മാ​വും

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം, മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ്, മൊ​ബൈ​ൽ മൗ​ലി​ദ്, മ​ദീ​ന ഗാ​ല​റി, മാ​സ്റ്റ​ർ മൈ​ൻ​ഡ്, ഡെ​യ് ലി ​ക്വി​സ്, മി​ഡ്നൈ​റ്റ് ബ്ലും ​എ​ന്നി​വ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു

    News Summary - ICF Milad Campaign; Madhur Rasool Conferences to begin today
