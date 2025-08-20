Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:56 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ; ‘ഇലൽ ഹബീബ്’ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ; ‘ഇലൽ ഹബീബ്’ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സി​ത്ര യൂ​നി​റ്റ് മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ൻ പോ​സ്റ്റ​ർ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെയ്യുന്നു  

    മ​നാ​മ: ‘തി​രു​വ​സ​ന്തം 1500’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സി​ത്ര യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ഇ​ല​ൽ ഹ​ബീ​ബ്’ എ​ന്ന നാ​മ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്നു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്‌​സ​നി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​നാ​ൻ, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്മ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി മു​സ്ത​ഫ, ജ​ലീ​ൽ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി സാ​ജി​ദ്, വാ​രി​സ്, സ്റ്റേ​ജ് ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് റി​ഷാ​ൽ, അ​ജ്മ​ൽ, ഫൗ​സാ​ൻ, ഫു​ഡ് ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, റി​യാ​ദ് അ​സീ​ബ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യി ശ​രീ​ഫ് സു​ഹ്‌​രി നൗ​ഫ​ൽ മ​യ്യേ​രി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ക​ബീ​ർ നി​സാ​ർ, അ​ലീ ന​സീ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 12 വ​രെ എ​ല്ലാ​ദി​വ​സ​വും രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് മൗ​ലി​ദ് സ​ദ​സ്സും 12ന്റെ ​സു​ബ​ഹി​യോ​ട് അ​ടു​ത്ത സ​മ​യ​ത്ത് പ്ര​ഭാ​ത മൗ​ലി​ദും അ​ന്നേ ദി​വ​സം 1000 ത്തോ​ളം സ്നേ​ഹ കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം, ഫ്ലാ​റ്റ് മൗ​ലി​ദ്, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഹ​ദീ​സ് പ​ഠ​നം, മ​ദീ​ന ഗാ​ല​റി ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് സി​ത്ര​യി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ദ്ഹു റ​സൂ​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ​ഖാ​ഫി പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ICF Milad Campaign; 'Ilal Habib' Poster Released
