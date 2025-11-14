Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 12:34 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 12:34 PM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ദ്റ​സ ക​ലോ​ത്സ​വം; സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ദ്റ​സ ക​ലോ​ത്സ​വം; സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    മ​നാ​മ സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ മ​ദ്റ​സ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി.

    സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള സു​ന്നി ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 14 മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഇ​രു​ന്നൂ​റോ​ളം ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന ക​ലോ​ത്സ​വം ന​വം​ബ​ർ 14, 21 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ന​സീ​ഫ് അ​ൽ ഹ​സ​നി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സു​ഹ്രി (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), അ​ബ്ദു​റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖി, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി (ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ): മ​മ്മൂ​ട്ടി മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ വ​യ​നാ​ട് (ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ).വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്രോ​ഗ്രാം അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി, ശി​ഹാ​ബ് സി​ദ്ദീ​ഖി, വി.​പി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സു​ഹ്രി, അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ട​ത്താ​ണി, ഹം​സ പു​ളി​ക്ക​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, പ്ര​ച​ര​ണം: ന​സീ​ഫ് അ​ൽ ഹ​സ​നി, റ​ഫീ​ക്ക് ല​ത്വീ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്ക​യി​ൽ, അ​സ്ക​ർ താ​നൂ​ർ, യൂ​സു​ഫ് അ​ഹ്സ​നി, ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് സ്റ്റേ​ജ്- ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ചെ​ക്യാ​ട്, സ​ത്താ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്, നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ-​മു​സ്ത​ഫ പൊ​ന്നാ​നി, ഉ​സ്മാ​ൻ, ഉ​മ​ർ ഹാ​ജി, ഷ​ഫീ​ഖ് പൂ​ക്ക​യി​ൽ, ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്-​ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സു​ഹ്രി, അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് കാ​ക്ക​ട​വ്, ഹം​സ ഖാ​ലി​ദ് സ​ഖാ​വി, ഹു​നൈ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, ഹ​സ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, ഫി​നാ​ൻ​സ്-​മ​മ്മൂ​ട്ടി മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി, ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, അ​മി​റ​ലി, സി​റാ​ജ് ത​ൽ​ഹ, നി​സാ​ർ സ​ഖാ​ഫി എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മ​നാ​മ സു​ന്നി സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ ക​ൺ വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ഉ​ത്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു. ഷ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. എ​സ്.​ജെ.​എം റൈ​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​മ്മൂ​ട്ടി മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ന​സീ​ഫ് അ​ൽ​ഹ​സ​നി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ സു​ഹ്രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

