Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    10 Nov 2025 1:05 PM IST
    Updated On
    10 Nov 2025 1:05 PM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ദ്റ​സ ക​ലോ​ത്സ​വം ന​വം​ബ​ർ 14, 21 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ദ്റ​സ ക​ലോ​ത്സ​വം ന​വം​ബ​ർ 14, 21 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ദ്റ​സ ക​ലോ​ത്സ​വ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം എ​ള​ങ്കൂ​ർ മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    മ​നാ​മ: പു​തു​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ സ​ർ​ഗ​വാ​സ​ന​ക​ൾ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രി​ൽ ധാ​ർ​മി​ക​ബോ​ധ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ദ്റ​സ ക​ലോ​ത്സ​വം ന​വം​ബ​ർ 14, 21 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മ​ജ്മ​ഉ​ത അ​ലീ​മി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ദ്റ​സ ഫെ​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ റേ​ഞ്ച് ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​യ്ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മോ​റ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ന്റെ​യും ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​നി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ കി​ഡ്സ്, സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ എ​ന്നി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 50 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 250 പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ 14ന് ​റി​ഫ മ​ദ്റ​സ ഹാ​ളി​ൽ ര​ച​നാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും 21ന് ​ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ കാ​നൂ ഹാ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന സ്റ്റേ​ജ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും ക​ലോ​ത്സ​വ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം സ​യ്യി​ദ് എ​ള​ങ്കൂ​ർ മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ഹാ​ജി ഇ​ടി​യ​ങ്ങ​ര, നൗ​ഫ​ൽ മ​യ്യേ​രി, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ഹാ​ജി ഇ​ടി​യ​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യി ഐ.​സി​എ​ഫ് മോ​റ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ സു​ഹ്രി​യു​ടെ അ​ദ്ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീ​ഫ് അ​ൽ ഹ​സ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​റ​ഹിം സ​ഖാ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, ശി​ഹാ​ബ് സി​ദ്ദീ​ഖി, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി വ​ട​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    X