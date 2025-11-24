Begin typing your search above and press return to search.
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ദ്റ​സ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് പ്രൗ​ഢ സ​മാ​പ​നം; ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ദ്റ​സ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം, രി​ഫ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ മ​ദ്റ​സ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ 105 പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടി ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം മ​ദ്റ​സ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ 14 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ജ്മ​ഉ​ത്ത​അ്‍ലീ​മി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ച്ച ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ റി​ഫ, മ​നാ​മ ടീ​മു​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​യാ​ൻ ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം, അ​ബ്ദു​ല്ല ഉ​മ​ർ ഈ​സ്റ്റ് റി​ഫ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ബി​ത് റി​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ കാ​നൂ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു.

    അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, റ​ഫീ​ക്ക് ല​ത്വീ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സു​ഹ് രി, ​ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖി, ന​സീ​ഫ് അ​ൽ ഹ​മ്പ​നി, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 34 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 360 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ​സ്.​ജെ.​എം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​മ്മൂ​ട്ടി മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ഐ.​സി.​എ​ഫ്. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് കെ.​സി സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സ​യ്യി​ദ് അ​സ്ഹ​ർ അ​ൽ ബു​ഖാ​രി പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ശൈ​ഖ് മു​ഹ്സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ മ​ദ​നി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഹാ​ജി ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ശൈ​ഖ് മു​ഹ്സി​ൻ, സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി, ശ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ഹാ​ജി, സി.​എ​ച്ച് അ​ശ്റ​ഫ്, സി​യാ​ദ് വ​ള​പ​ട്ട​ണം, അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് കാ​ക്ക​ട​വ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ട്രോ​ഫി​ക​ളും വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു.

    ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്ക​യി​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് മു​ട്ടു​ന്ത​ല, ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ചെ​ക്യാ​ട്, വി.​പി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ട​ത്താ​ണി, യ​ഹ്‍യ ചെ​റു​കു​ന്ന്, ഹം​സ പു​ളി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

