Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 2:44 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 2:44 PM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ദ്റ​സ ക​ലോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പ​നം നാളെ

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ദ്റ​സ ക​ലോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പ​നം നാളെ
    ​മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ണ​ൽ മ​ദ്റ​സ ക​ലോ​ത്സ​വ് ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ സ​മാ​പി​ക്കും. സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള സു​ന്നി ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ണ​ൽ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 14 മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഇ​രു​ന്നൂ​റോ​ളം ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ കാ​നൂ ഹാ​ളി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളും മ​റ്റ് പ്ര​മു​ഖ​രും സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം അ​ന്തി​മ രൂ​പം ന​ൽ​കി. മ​മ്മൂ​ട്ടി മു​സ്ലി​യാ​ർ വ​യ​നാ​ട്, അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, റ​ഫീ​ക്ക് ല​ത്വീ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സു​ഹ് രി, ​ശി​ഹാ​ബു​ദ്ധീ​ൻ സി​ദീ​ഖി, അ​ബ്ദു റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, ന​സീ​ഫ് അ​ൽ ഹ​മ്പ​നി, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി , വി.​പി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, നൗ​ഷാ​ദ് മു​ട്ടു​ന്ത​ല, ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ട​ത്താ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

