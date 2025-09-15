Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഐ.​സി.​എ​ഫ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 7:32 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 7:32 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ദ്ഹു​ർ​റ​സൂ​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം പ്രൗ​ഢ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ദ്ഹു​ർ​റ​സൂ​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം പ്രൗ​ഢ​മാ​യി
    cancel

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ 1500ാം ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി. എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​ഫ റീ​ജ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി മ​ദ്ഹു​ർ​റ​സൂ​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. തി​രു​വ​സ​ന്തം 1500 എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സ​ന​ദ് ബാ​ബാ സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം റ​ഫീ​ക്ക് ല​ത്വീ​ഫി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ അ​റ​ബി പ​ണ്ഡി​ത​ൻ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് സ്വാ​ലി​ഹ് ജ​മാ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖി, അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി, കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, ശ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ, രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. മ​ദ്റ​സ പൊ​തു പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സു​ഹ് രി, ​അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് കാ​ക്ക​ട​വ്, സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ കാ​മ്പ​യി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സ​മ്മേ​ള​ന​വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്ക് ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. റീ​ജ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ അ​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsicfBahrain Newsmilad day
    News Summary - ICF Madhurrasul Conference was a success
    Similar News
    Next Story
    X