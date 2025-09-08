ഐ.സി.എഫ് മദ്ഹുർറസൂൽ സമ്മേളനം ശ്രദ്ധേയമായിtext_fields
മനാമ: പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ 1500ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഐ.സി.എഫ് ബഹ്റൈൻ മീലാദ് കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി സൽമാബാദ് റീജൻ കമ്മിറ്റി മദ്ഹുർറസൂൽ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു. തിരുവസന്തം-1500 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അൽ ഹിലാൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം അബ്ദുറഹീം സഖാഫിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഐ.സി.എഫ് ഇന്റർനാഷനൽ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. എം.സി അബ്ദുൽ കരീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയുമായ ഇബ്രാഹീം സഖാഫി പുഴക്കാട്ടിരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.
ശൈഖ് മുൻളിർ ദർവീശ്, അബൂബക്കർ ലത്വീഫി, അബ്ദുൽ സലാം മുസ്ലിയാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ഉസ്മാൻ സഖാഫി, റഫീക്ക് ലത്വീഫി വരവൂർ, ശിഹാബുദ്ദീൻ സിദ്ദീഖി, ശംസുദ്ദീൻ സുഹ്രി, നസീഫ് അൽ ഹസനി, സുലൈമാൻ ഹാജി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ച സമ്മേളവേദിയിൽ നടന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞക്ക് ശമീർ പന്നൂർ നേതൃത്വം നൽകി.
സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന മൗലിദ് പാരായണത്തിന് അബ്ദുൽ സലാം മുസ്ലിയാർ കോട്ടക്കൽ, ഹംസ ഖാലിദ് സഖാഫി, ഹാഷിം മുസ്ലിയാർ, ഷഫീഖ് മുസ്ലിയാർ, റഹീം താനൂർ, അഷ്റഫ് കോട്ടക്കൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഫൈസൽ ചെറുവണ്ണൂർ സ്വാഗതവും വൈ.കെ. നൗഷാദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
