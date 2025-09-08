Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 11:10 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 11:10 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​ദ്ഹു​ർ​റ​സൂ​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    icf bahrain
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് റീ​ജ​ൻ മ​ദ്ഹു​ർ​റ​സൂ​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ 1500ാം ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ൽ​മാ​ബാ​ദ് റീ​ജ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി മ​ദ്ഹു​ർ​റ​സൂ​ൽ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. തി​രു​വ​സ​ന്തം-1500 എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം അ​ബ്ദു​റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഡ്വ. എം.​സി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​നും വാ​ഗ്മി​യു​മാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ശൈ​ഖ് മു​ൻ​ളി​ർ ദ​ർ​വീ​ശ്, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മു​സ്‍ലി​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു. ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, റ​ഫീ​ക്ക് ല​ത്വീ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സു​ഹ്രി, ന​സീ​ഫ് അ​ൽ ഹ​സ​നി, സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ പ്ര​തി​ജ്ഞ​ക്ക് ശ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന മൗ​ലി​ദ് പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ന് അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മു​സ്‍ലി​യാ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ഹം​സ ഖാ​ലി​ദ് സ​ഖാ​ഫി, ഹാ​ഷിം മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, ഷ​ഫീ​ഖ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, റ​ഹീം താ​നൂ​ർ, അ​ഷ്റ​ഫ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

