ഐ.സി.എഫ് മദ്ഹുറസൂൽ സമ്മേളനം: സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചുtext_fields
മനാമ: ‘തിരുവസന്തം 1500’ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഐ.സി.എഫ് ബഹ്റൈൻ നടത്തുന്ന മീലാദ് കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഐ.സി.എഫ് മുഹറഖ് റീജ്യൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ നീളുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും. കാമ്പയിന്റെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിന് വിപുലമായ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു. സ്വാഗതസംഘം ഭാരവാഹികളായി കെ.സി. സൈനുദ്ദീൻ സഖാഫി (ചെയർമാൻ), ജഅഫർ പട്ടാമ്പി (ജനറൽ കൺവീനർ), റസാഖ് ഹാജി കണ്ണപുരം (ഫിനാൻസ് കൺവീനർ) എന്നിവരെ തെരെഞ്ഞടുത്തു.
കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി റീജ്യൻ തലത്തിലും യൂനിറ്റുകളിലുമായി മൗലിദ് സദസ്സുകൾ, മദ്ഹുറസൂൽ പ്രഭാഷണം, ഫാമിലി മീലാദ് മീറ്റ്, കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ, മീലാദ് ഫെസ്റ്റ്, മധുരപലഹാര വിതരണം എന്നിവ നടത്തും. വിവിധ പരിപാടിയിൽ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, അറബി പ്രമുഖർ, സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് മുഹറഖ് സയാനി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന മദ്ഹുറസൂൽ സമ്മേളനത്തിൽ ഇബ്രാഹിം സഖാഫി പുഴക്കാട്ടിരി മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും.
