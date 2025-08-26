Begin typing your search above and press return to search.
    26 Aug 2025 10:44 AM IST
    26 Aug 2025 10:44 AM IST

    ഐ.സി.എഫ് മദ്ഹുറസൂൽ സമ്മേളനം: സ്വാ​ഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു

    ഐ.സി.എഫ് മദ്ഹുറസൂൽ സമ്മേളനം: സ്വാ​ഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു
    സൈനുദ്ദീൻ സഖാഫി (ചെയർമാൻ), ജഅ്ഫർ പട്ടാമ്പി (കൺവീനർ), റസാഖ് ഹാജി കണ്ണപുരം (ഫിനാൻസ് കൺവീനർ)

    മ​നാ​മ: ‘തി​രു​വ​സ​ന്തം 1500’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് മു​ഹ​റ​ഖ് റീ​ജ്യ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. കാ​മ്പ​യി​ന്റെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ജ​അ​ഫ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), റ​സാ​ഖ് ഹാ​ജി ക​ണ്ണ​പു​രം (ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​െ​ഞ്ഞ​ടു​ത്തു.

    കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റീ​ജ്യ​ൻ ത​ല​ത്തി​ലും യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലു​മാ​യി മൗ​ലി​ദ് സ​ദ​സ്സു​ക​ൾ, മ​ദ്ഹു​റ​സൂ​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, ഫാ​മി​ലി മീ​ലാ​ദ് മീ​റ്റ്, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ്, മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ ന​ട​ത്തും. വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​ർ, അ​റ​ബി പ്ര​മു​ഖ​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ പ​തി​നൊ​ന്നി​ന് മു​ഹ​റ​ഖ് സ​യാ​നി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ദ്ഹു​റ​സൂ​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ​ഖാ​ഫി പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും.

    X