Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഐ.​സി.​എ​ഫ് ഗ​ഫൂ​ൾ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 9:08 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഗ​ഫൂ​ൾ സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഗ​ഫൂ​ൾ സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഗ​ഫൂ​ൾ സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഗ​ഫൂ​ൾ യൂ​നി​റ്റ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സ​ഖാ​ഫി​യു​ടെ അ​ദ്ധ്യ​ക്ഷ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഗ​ഫൂ​ൾ കാ​നൂ മ​സ്ജി​ദ് ഇ​മാം ശൈ​ഖ് വ​ലീ​ദ് അ​ൽ മ​ഹ്മൂ​ദ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി​രു​ന്നു.

    വ​ട​ശ്ശേ​രി ഹ​സ്സ​ൻ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ഡ്വ. എം.​സി.​അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ശ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്ക​യി​ൽ, മൂ​സ്സ ഹാ​ജി, മൊ​യ്തീ​ൻ ഹാ​ജി, സി​യാ​ദ് മാ​ട്ടൂ​ൽ, ഹു​സൈ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, ഷം​സു മാ​മ്പ, യൂ​സു​ഫ് അ​ൽ ഹ​സ​നി, സ​മ​ദ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റ​ഷീ​ദ് കൊ​ള​ത്തൂ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ്, ഇ​സ്മ​യി​ൽ ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഷ​ഹാ​സ്, സി​യാ​ദ്, ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​നീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും നാ​സ​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:inauguratedicfBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - ICF inaugurated the Ghafool ​​Sunni Center
    Similar News
    Next Story
    X